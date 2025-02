Sjeverna Koreja možda je jedna od najsiromašnijih zemalja na svijetu, ali tome unatoč ima četvrtu najveću vojsku na svijetu. Osiromašena zbog više desetljeća strogih sankcija, ipak održava 1,3 milijuna aktivnih vojnika. Tu je dodatnih 7,6 milijuna rezervista što čini otprilike 30% stanovništva. Da bi održavali te brojke, svaki muškarac mora služiti 10 godina, a svaka žena 5 godina vojnog roka.

No, otkako se na šok svijeta, ali i stanovnika Sjeverne Koreje, vojnike njihove zemlje počelo slati na bojište u Rusiju da se bore s Ukrajincima, došlo je do ogromnog porasta dijagnoze tuberkuloze među mladim regrutima. Iako Sjeverna Koreja ima jednu od najvećih stopa te bolesti na svijetu, uočljiv je neobičan rast brojki.

Prošle godine, cijena lažnih dijagnoza bila je oko 100 dolara, no sada je zbog velike navale porasla i do 500. Zastrašujuća je to brojka za zemlju gdje je prosječna dužnosnička mjesečna plaća između 1 i 3 dolara. Dakako, većina Sjevernih Koreanaca oslanja se na sivu ekonomiju i crno tržište od kojeg zemlja zapravo živi, pa uspijeva namaknuti taj novac, piše Newsweek.

"Postoji strah među ljudima, da ako se njihovi sinovi pridruže vojsci da će ih poslati u Rusiju i da ih njihovi roditelji više nikada neće vidjeti", izjavila je jedna žena u pokrajini Ryanggang.

Sami Ukrajinci prijavljuju da zarobljeni vojnici Sjeverne Koreje priznaju da ih je iskrcavanje u Rusiji zateklo i da nisu bili informirani ranije ni gdje idu ni protiv koga će se boriti.

Do sada je, prema brojkama ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, poginulo oko 3800 vojnika iz Sjeverne Koreje. No, njihovi bližnji doma ne saznaju nikada pravu istinu. Kući im dođe samo osmrtnica u kojoj stoji da je njihovo dijete poginulo "za vrijeme svete vježbe u čast majke Koreje".

Ono što najviše zbunjuje vojnike Sjeverne Koreje je to protiv koga se bore. Od najmanjih nogu indoktrinirani su da je SAD glavni neprijatelj Sjeverne Koreje kojeg treba uništiti, ali sada se tu bore protiv Ukrajinaca na svoju apsolutnu zbunjenost.

"Tko je naš neprijatelj? Zašto imamo novog neprijatelja?", pita se jedan stanovnik pokrajine Ryanggang.

Prošli tjedan, združeni stožer Južne Koreje dao je procjenu da Sjeverna Koreja sprema slanje dodatnih snaga u Rusiju.

