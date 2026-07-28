Johnson & Johnson nudi 4,8 milijardi eura za kraj skandala koji traje godinama

Johnson & Johnson (J&J) ponudio je isplatu od 5,5 milijardi američkih dolara (4,83 milijarde eura) kako bi okončao desetke tisuća tužbi u Sjedinjenim Američkim Državama u kojima se tvrdi da dječji puder i drugi proizvodi na bazi talka uzrokuju rak jajnika.

Predložena nagodba trebala bi zaključiti dugogodišnju pravnu bitku koja već godinama opterećuje farmaceutskog i zdravstvenog diva iz New Jerseyja. Tvrtka pritom i dalje odbacuje optužbe da njezini proizvodi uzrokuju rak te ističe da je u međuvremenu promijenila formulu svojeg široko korištenog dječjeg pudera.

Potpredsjednik tvrtke za sudske sporove Erik Haas izjavio je da su optužbe neosnovane, ali da je J&J spreman na nagodbu kako bi konačno zatvorio ovo poglavlje. Prema prijedlogu, kompanija bi tijekom sljedeće godine isplatila do 3 milijarde dolara, dok dodatna plaćanja ne bi uslijedila prije 2028. godine.

Nagodba će biti zaključena samo ako je prihvate odvjetničke tvrtke koje zastupaju najmanje 95 posto tužitelja u predmetima vezanima uz rak jajnika na saveznim i državnim sudovima, piše BBC.

Haas je naglasio kako je tvrtka uvjerena da bi nastavkom sudskih postupaka na kraju ostvarila pobjedu, ističući da je J&J već dobio većinu dosad zaključenih slučajeva. Dodao je da bi nagodba omogućila kompaniji da ostavi sporove iza sebe i usredotoči se na razvoj lijekova i medicinskih uređaja koji spašavaju živote.

Odgovornost za Johnsonov dječji puder izvan Sjeverne Amerike danas snosi Kenvue, bivša J&J-jeva divizija za proizvode široke potrošnje, koja je izdvojena u zasebnu tvrtku 2022. godine. Kenvue u svom portfelju ima poznate brendove poput Band-Aida, Listerinea i Calpola.

Prve tužbe protiv Johnson & Johnsona zbog proizvoda na bazi talka podnesene su još 2009. godine. Ranije ovog mjeseca savezna sutkinja donijela je odluku u korist tvrtke, dovodeći u pitanje sposobnost pojedinačnih tužitelja da dokažu izravnu povezanost između uporabe talka i razvoja raka jajnika.

Talk je prirodni mineral sastavljen od magnezija, silicija, kisika i vodika. Zbog svoje mekoće i upijajućih svojstava desetljećima se koristio u dječjim puderima i drugim kozmetičkim proizvodima. Tužitelji tvrde da su J&J-jevi proizvodi bili kontaminirani azbestom, poznatim kancerogenim materijalom koji se u prirodi često nalazi u blizini ležišta talka.

Johnson & Johnson kontinuirano odbacuje te optužbe te ističe da brojna znanstvena istraživanja potvrđuju kako njihov talk ne sadrži azbest i ne uzrokuje rak.

Tvrtka je 2022. godine objavila da će u potpunosti prestati proizvoditi i prodavati dječji puder na bazi talka diljem svijeta. Odluka je donesena više od dvije godine nakon što je proizvod povučen s američkog tržišta. Umjesto talka, J&J je prešao na formulu koja se temelji na kukuruznom škrobu, navodeći da je riječ o poslovnoj odluci donesenoj u sklopu globalne procjene portfelja proizvoda.

Ranije u srpnju, savezni sud je tvrtki donio pobjedu dovodeći u pitanje sposobnost pojedinačnih tužitelja da dokažu da je talk bio izravni uzrok njihovog raka jajnika.Talk je prirodni mineral napravljen od magnezija, silicija, kisika i vodika, poznat po svom sapunastom osjećaju i često se koristi u dječjem puderu.

Tvrtka se suočila s tužbama potrošača i njihovih preživjelih koji tvrde da su J&J-jevi proizvodi od talka uzrokovali rak zbog kontaminacije azbestom. Talk se vadi iz zemlje i nalazi se u slojevima bliskim slojevima azbesta, materijala za koji se zna da uzrokuje rak.

J&J je više puta demantirao optužbe, a u svojoj najnovijoj objavi rekao je: "Studije pokazuju da je talk siguran, ne sadrži azbest i ne uzrokuje rak". Godine 2022., J&J je izjavio da će prestati proizvoditi i prodavati svoj dječji puder na bazi talka diljem svijeta. Objava je stigla više od dvije godine nakon što je prestala prodaja proizvoda u SAD-u.

"Kao dio procjene portfelja diljem svijeta, donijeli smo komercijalnu odluku o prelasku na portfelj dječjeg pudera koji se u potpunosti temelji na kukuruznom škrobu“, rekli su tada iz J&J-a.