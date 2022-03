Potres jačine 6,7 po Richteru pogodio je danas Tajvan. Navodno je odmah uslijedio i drugi.

"Probudio sam se usred noći i sve se treslo", jedno je od svjedočanstava na aplikaciji EMSC-a nakon snažnog potresa koji je pogodio Tajvan u 1:41 po lokalnom vremenu. EMSC piše kako se osjetio u okolici od 400 kilometara.

"Jaka, duga trešnja. Trajalo je najmanje 30 sekundi", stoji u drugom komentaru. Dodaje se da je odmah uslijedio i drugi, manji. Treći komentator piše kako je riječ o "najjačem potresu koji ikad osjetio". Navodi da je trajao minutu.

EMSC piše da je potres bio magnitude 6,7 po Richteru, a treslo je 63 kilometara južno od grada Hualiena na zapadnoj obali. Taiwannews piše kako je magnituda bila 6,6 a dvije minute poslije uslijedio je novi potres, jakosti 6,1.

