Uragan Florence približava se istočnoj obali SAD-a, zbog čega su guverneri saveznih država Virginije te Sjeverne i Južne Karoline propisali obavezne evakuacije stotina tisuća ljudi koji žive uz obalu.

Florence je u ponedjeljak dva puta postao uragan četvrte kategorije, zbog čega su izdana brojna upozorenja vlasti da se ne smije podcjenjivati njegova snaga.

"Duboko smo uvjereni da će Florence biti velik i vrlo opasan uragan, bez obzira na njegov intenzitet", objavio je Nacionalni centar za uragane (NHC).

Vjetrovi uragana dosezali su brzinu veću od 210 km/h, a očekuje se da će u unutrašnjosti uzrokovati jake vjetrove i pljuskove te potom izgubiti snagu. Ti pljuskovi bi mogli izazvati po život opasne poplave.

NHC je više puta ponovio da toplina Atlantskog ocean potiče jačanju uragana, čija se brzina i snaga povećavaju velikom brzinom. Uragan bi mogao doseći petu kategoriju, s vjetrovima brzine 240 km/h.

Vlasti u američkoj saveznoj državi Sjevernoj Karolini su već naredili evakuaciju na dijelu obale. Isto vrijedi i za stanovnike obalnih područja Južne Karoline. Guverneri te dvije savezne države, kao i guverneri Marylanda i Virginije, su proglasili izvanredno stanje.

Na opasnost je upozorio i američki predsjednik Donald Trump: "Moji ljudi su mi upravo rekli da je ovo jedna od najgorih oluja koje su pogodile istočnu obalu u proteklih nekoliko godina. Također, čini se da će direktno pogoditi Sjevernu Karolinu, Južnu Karolinu i Virginiju. Molim vas da budete pripremljeni, budete oprezni i budete na sigurnom!", napisao je Trump.

