Izborni stožer američkog predsjednika fotomontirao je glavu Donalda Trumpa na tijelo Grete Thunberg na naslovnici časopisa Time koji je švedsku ekološku aktivisticu proglasio osobom godine, prenijeli su mediji.

Kada je Time objavio osobu godine, američki predsjednik u četvrtak se našalio na račun šesnaestogodišnje švedske aktivistkinje Grete Thunberg i čestitavši joj poručio neka se opusti te savjetovao i "da mora naučiti kontrolirati svoju ljutnju". Trump, republikanski milijarder, povukao je Sjedinjene Države iz Pariškog klimatskog sporazuma.

Izborni stožer u kampanji za predsjedničke izbore 2020. sada se poslužio tom naslovnicom Timea montiravši Trumpovu glavu na Gretino tijelo, a ispod fotografije objavio je promidžbeni tekst. "Kada je riječ o provedbi obećanja, samo je jedna Osoba godine", napisao je Trumpov War Room i nabrojao Trumpove uspjehe.

When it comes to keeping his promises, there's only one Person Of The Year:



✅Booming Economy

✅Record Job Creation

✅Historic Tax Cuts

✅#AmericaFirst Trade Deals

✅ISIS Destroyed

✅Building the Wall#TIMEPOY #PromisesMadePromisesKept pic.twitter.com/bEt9yqInqY