Najmanje deset raketa ispaljeno je u petak iz južnog Libanona prema Izraelu, objavila je izraelska vojska koja je odgovorila artiljerijskim napadom.

Većinu libanonskih raketa zaustavio je izraelski proturaketni sustav Željezne kupole, priopćila je vojska. Zasad nema izvješća o šteti ili žrtvama.

WATCH: More than 10 rockets were fired from Lebanon into Israel, most of which were intercepted by The IDF Aerial Defense System. pic.twitter.com/tRlG7MCe0J