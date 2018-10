Izraelski borbeni zrakoplovi pogodili su cilj u pojasu Gaze rano u srijedu nakon što su militantne snage iz obalne enklave raketirale kuću u izraelskom gradu Beer Ševi, izjavila je izraelska vojska.

Liječnik je izjavio za Izraelski radio da je troje ljudi dovedeno u bolnicu s ozljedama nakon što je raketa pogodila kuću. Stanovnici u pojasu Gaze izjavili su da su borbeni zrakoplovi pogodili tri mjesta, ali nije bilo izvješća o žrtvama.

Damage caused to house in rocket strike on the city of Be'er Sheba in the south. Bomb disposal experts at the scene. pic.twitter.com/eAyLrRXBR7