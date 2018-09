Ministarstvo zdravlja susjedne Srbije priopćilo je u utorak da su uvedene mjere pojačanog nadzora graničnih prijelaza u toj zemlji.

Razlog uvođenja pojačanog nadzora je pojava prvih slučajeva takozvanih majmunskih boginja (monkeypox) u zemljama zapadne Europe. Radi se o virusnom oboljenjnu za koje ne postoji cjepivo.

U Srbiji je formirana i posebna radna skupina za praćenje i kontrolu ovog oboljenja, piše Blic. "Formirana je posebna Radna grupa za praćenje i kontrolu majmunskih boginja, a srpsko Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje Batut, Sanitarna inspekcija i druge zdravstvene ustanove provest će sve nužne mjere nadzora i prevencije s ciljem sprječavanja pojave ovog oboljenja u Srbiji", priopćeno je iz ministarstva.

Slučajevi oboljenja od majmunskih boginja zabilježeni su u Velikoj Britaniji. Virusom su zaraženi putnici koji su pristigli iz Nigerije, priopćeno je iz europskog Centra za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti.



Majmunske boginje su zoonotska bolest koja se javlja uglavnom u centralnoj i zapadnoj Africi. Virus se na čovjeka prenosi konzumiranjem mesa ili kontaktom sa zaraženim životinjama.

Prijenos s čovjeka na čovjeka rijedak

Virus se najvjerojatnije prenosi sa životinja na čovjeka preko rana ili sluznica. Prijenos virusa sa zaraženog čovjeka na drugog čovjeka je rijedak, ali nije i nemoguć. U tom slučaju, virus se prenosi bliskim kontaktom s kožnim lezijama zaražene osobe ili respiratornim kapljicama tijekom dužeg kontakta sa zaraženom osobom lice u lice.

Većinom obolijevaju djeca. Osobe koje su primile cjepivo protiv velikih boginja imaju manji rizik za stjecanje infekcije. U Africi mortalitet iznosi četiri do 22 posto.

Virus kod čovjeka dovodi do uvećanja limfnih čvorića i opće malaksalosti, a dva do tri dana kasnije dolazi do promjena na koži u vidu izdignutih mjehurića ispunjenih tekućinom kojih može biti od samo nekoliko na tijelu pa do nekoliko tisuća.

Majmunske boginje nalikuju velikim boginjama. Prve promjene javljaju se na licu, a zatim se šire po tijelu. Najjače su napadnuti dlanovi i stopala. Promjene prolaze nekoliko faza, a na kraju se stvaraju kraste koje se ljuskaju i otpadaju. Tijek bolesti traje od dva do četiri tjedna.

Bolest je prvi put 'napustila' afrički kontinent u proljeće 2003. godine kad je nekoliko slučajeva zabilježeno u Americi.