U Bosni i Hercegovini traje šutnja uoči općih izbora koji će se održati u nedjelju.

Pravo glasa ima oko tri milijuna i 300 tisuća građana. Oni će birati tročlano predsjedništvo BiH, predsjednika Republike Srpske te zastupnike u predstavničkim domovima Parlamenta BiH, parlamentu Federacije, parlamentu Republike Srpske i kantonalnim skupštinama. Posljednji stranački skupovi održani su sinoć.

Prema posljednjem popisu iz 2013. godine, u BiH živi više od tri milijuna i 530 tisuća stanovnika. Od toga dvije trećine živi u Federaciji, a jedna trećina u Republici Srpskoj. U BiH živi 50,1 posto Bošnjaka, 30,7 posto Srba, a Hrvata je 15,4 posto.

Točnije, u BiH trenutačno živi 544.780 Hrvata. Ako usporedimo prijašnje popise stanovništva, najviše se smanjio upravo njihov broj. 1991. godine tamo ih je živjelo 760.852 pa je ukupna razlika veća od 200.000. Hrvata ima najviše na jugozapadu i u središnjem dijelu BiH.

Za Hrvate se ništa nije promijenilo

Ima ih i u Sarajevu. Što Hrvati mogu očekivati nakon ovih izbora za Dnevnik Nove TV analizira Ivana Petrović.

"Za Hrvate se ništa nije promijenilo. S obzirom na to da odluka Ustavnog suda o apelaciji Bože Ljubića nije implementirana, samim tim Hrvati ostaju u istoj onoj pat poziciji u kojoj su bili i zadnjih godina ili točnije, u kojoj se nalaze od 2000. godine nakon što je prisilno izmijenjen izborni zakon na štetu Hrvata, a na prijedlog ondašnjeg šefa misije OESS-a. Sve to skupa je učvršćeno, isto tako nametnutim, amandmanima nekadašnjeg visokog predstavnika Wolfgang Petritscha.

Za Hrvate ostaje sve po starom. Što se tiče izbora člana predsjedništva koji će predstavljati Hrvate u tročlanom predsjedništvu, tu su najveći favoriti Dragan Čović i Željko Komšić.

Komšić vodi kampanju isključivo na protuhrvatskoj retorici. I danas mi nije jasno na koji način misli zastupati Hrvate. Prije nekoliko dana je rekao da bi im čak oduzeo konstitutivnost, no međutim, njegov izborni bazen nije tako veliki kao što je bio prije tri izborna ciklusa kada je premoćno dobio to mjesto. Tu je negdje na oko 300 tisuća birača, najviše.

Ti glasovi će se disperzirati između njega, između predstavnika naše stranke, između Bećirovića iz SDP-a. SDP je imao dosta jaku kampanju i dosta snažnu propagandu u ovoj izbornoj kampanji. Tu je još i Sefer Halilović, profesor koji se vratio iz Amerike. Ti glasovi će se disperzirati na njih pet ili šest.

Što se tiče Dragana Čovića, i njegovi glasovi će biti disperzirani i pitanje je - koliko će Hrvata izaći na izbore? Oni koji izađu, dat će nešto glasova Željku Komšiću. Riječ je o Čovićevim biračima koji su protestni birači, nazovimo to tako, zbog toga jer se među Hrvatima sve na kraju, na dan izbora, svodi na ono: 'Moj sin nije mogao dobiti posao u Elektroprivredi, a onaj tamo koji ima kod Čovića vezu je mogao.'"

Hrvati se do sada nisu previše odazivali na izbore

"Dakle, to je nekakav kriterij i donja granica. Hrvati se do sada nisu previše odazivali na izbore, izlazilo ih je najviše 50 posto. Dragan Čović ima, naravno, velike šanse. Uz njegovu stranku HDZ, tu je još i HDZ 1990. koja također ima istaknutu predstavnicu, kandidatkinju za člana tročlanog predsjedništva, dr. Dianu Zeleniku.

Tu je i Hrvatska republikanska stranka koja nije rekla koga će podržati, a tu je i stranka Hrvatska zvona koja ima dosta jaku listu u Mostaru, u Livanjskoj županiji u zapadnoj Hercegovini, no ni oni nisu rekli koga će podržati za člana predsjedništva, a koji bi predstavljao u sljedećem mandatu Hrvate.

Ono što je problem jest i konstituiranje Doma naroda i pitanje hoće li se on konstituirati jer kvote za ovaj mandat za sva tri naroda - Bošnjake, Srbe i Hrvate, još nije određen. Ukoliko se Dom naroda ne bude mogao konstituirati u cijelom ovom kaosu, u tom slučaju neće moći biti izabran niti predsjednik vlade Federacije niti vlada Federacije i to bi sve skupa cijelu Bosnu i Hercegovinu moglo dovesti u jednu ustavnu krizu. U tom bi slučaju samo Republika Srpska bila ok.

Inače, Dragan Čović će najvjerojatnije dobiti negdje oko pet tisuća glasova Srba koji žive u Federaciji, jednako kao što će Hrvati u Republici Srpskoj najvjerojatnije glasati za Milorada Dodika koji je nakon prosvjeda zbog smrti malog Davida Dragičevića u ne baš jako dobroj poziciji."

BiH je jedna od najsiromašnijih država Europe, s dva entiteta, deset kantona, tri člana predsjedništva i bezbroj problema.

