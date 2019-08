Pokret pet zvijezda (M5S) i oporbena Demokratska stranka (PD) u ponedjeljak su se približile postizanju dogovora o formiranju nove talijanske vlade nakon što je PD nagovijestio da je odustao od veta na mogućnost povratka Giuseppea Contea na mjestu premijera u još jednom mandatu.

Giuseppe Conte, koji nije član niti jedne stranke, ali je blizak M5S-u, prošlog je tjedna podnio ostavku nakon raspada 14-mjesečne koalicije M5S-a i desne stranke Liga uslijed povlačenja čelnika te stranke, Mattea Salvinija.

Predsjednik Sergio Mattarella dao je Pokretu pet zvijezda priliku da izbjegnu prijevremene izbore formiranjem nove koalicije s PD-om. Prošlog tjedna im je rekao da donesu odluku do utorka, no u ponedjeljak je kazao da je produžio rok do srijede.

Conte se vratio u Rim sa summita G7 koji se održavao u Biarritzu kako bi održao sastanak s čelnikom M5S-a, Luigijem Di Maiom i predsjednikom PD-a, Nicolom Zingaretttijem.

Njegovo ponovno imenovanje na mjesto premijera, koje traži antiestablišmentski M5S, a kojemu se PD ranije protivio, predstavljana je kao glavna prepreka u postizanju dogovora između dvije tradicionalno suparničke stranke.

"Nema veta, želimo razgovarati o politikama", rekao je novinarima PD-ov čelnik u Senatu Andrea Marcucci, dok je odlazio sa sastanka s vrhom stranke uključujući i Zingarettija, kada su ga upitali o prethodnom odbijanju Contea.

Cijena posuđivanja novca za već uvelike zaduženu Italiju varira u skladu s političkim događajima. Prinos na talijanske 10-godišnje obveznice dosegnuo je najnižu dnevnu razinu, a spread s njemačkim obveznicama pao je ispod 200 baznih bodova nakon Marcuccijevih komentara.

Čelnici M5S-a sastali su se u Rimu u ponedjeljak prije nego što je Di Maio otišao na kratak sastanak sa Zingarettijem u ured premijera. Dva izvora iz PD-a rekli su za Reuters kako se činilo da će uskoro doći do dogovora koji će uključivati i Conteov povratak na mjesto predsjednika vlade koju će formirati koalicija M5S-a i PD-a.

"Radimo na tome da Italiji damo novu vladu. Mislim da smo na dobrom putu. Optimističan sam", rekao je Zingaretti novinarima nakon sastanka s Di Maiom.

"Moramo sastaviti proračun za 2020. koji zahtjeva novu, ozbiljnu i autoritativnu vladu", dodao je te odbio odgovoriti na pitanja o Conteovom povratku.

Pokret pet zvijezda podijelio se na dvije frakcije, od kojih jedna želi ostvariti dogovor s PD-om, dok druga vjeruje da bi to narušilo antiestablišmentsku sliku stranke i ubrzalo smanjenje podrške glasača koja je tijekom protekle godine počela opadati.

Conte je, prije nego što su ga Liga i M5S izabrali za čelnika vlade nakon izbora u ožujku 2018., bio nepoznati odvjetnik. Trenutno je prema anketama najpopularniji političar u Italiji.

Predsjednik Lige, Salvini, napustio je koaliciju s M5S-om u nadi da će na prijevremenim izborima iskoristiti rast popularnosti svoje antiimigrantske stranke. Međutim, Liga bi, zbog njegova poteza, ako M5S i PD formiraju novu koaliciju, mogla biti u oporbi.

Samo predsjednik može raspustiti parlament te će to učiniti ako stranke ne uspiju formirati novu vladu. Jasno je rekao da će, ako pregovori ne uspiju, sazvati izbore za jesen.

Mattarella će se sastati s manjim strankama u svojoj palači u utorak prije nego čuje PD u srijedu u 14 sati, te će u 17 sati završiti konzultacije s M5S-om.

Stranka Liga, strahujući da je njezin pokušaj izazivanja izbora propao te da će biti gurnuta ustranu, pokušala je ponovno oživjeti svoju koaliciju s M5S-om, a ljutito su reagirali na naznake postizanja dogovora između M5S-a i PD-a.

"Ljudi bi se trebali pobuniti što prije", rekla je ministrica obitelji iz Lige, Alessandra Locatelli.

"Ako bude potrebno, mi ćemo prvi izaći na ulice jer si ne možemo priuštiti još jednu vladu koja će masakrirati interese i prava talijana", kazala je Locatelli.

Prema rezultatima anketa, Liga je izgubila između 5 i 7 posto na popularnosti otkako su srušili vladu, no i dalje su najpopularnija stranka u Italiji, a nakon njih su PD i Pokret pet zvijezda. (Hina)