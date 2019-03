Politički i islamski vođe diljem Azije osudili su s gađenjem smrtonosnu pucnjavu u dvjema novozelandskim džamijama u petak, uslijed informacija da su u krvoproliću stradali i njihovi građani. U napadima u gradu Christchurchu ubijeno je najmanje četrdeset osoba, a više od 20 teško je ranjeno. Masakr koji je počinjen tijekom molitve u petak najgora je masovna pucnjava u povijesti Novog Zelanda.

"Indonezija snažno osuđuje ovaj čin ubijanja, pogotovo na mjestu gdje se održava molitva petkom", rekao je ministar vanjskih poslova Indonezije Retno Marsudi. Ranije je objavljeno da je u džamiji bilo šest Indonežana kada se dogodio napad, troje ih je pobjeglo, a za troje se još ne zna gdje su. Indonezijski veleposlanik na Novom Zelandu Tantowi Yahya rekao je za Reuters kako je u Christchurchu ukupno 331 Indonežanin, od čega su 134 studenta.

The act of terrorism that took place inside a mosque in #NewZealand is indeed deplorable and highly condemnable. #Terrorism has no religion and such incidents prove that they are at war with humanity. I condole with the government of New Zealand and its people.#MosqueAttack — Dr Tahir-ul-Qadri (@TahirulQadri) 15. ožujka 2019.

Čelnik vladajuće koalicije u muslimanskoj Maleziji Anwar Ibrahim osudio je napad kao "crnu tragediju koja prijeti čovječanstvu i svjetskom miru". "Duboko sam pogođen ovim neciviliziranim činom, koji ide protiv čovječnosti i vrijednosti ljudskih života", objavio je Ibrahim u priopćenju. "Šaljemo našu najdublju sućut obiteljima žrtava i novozelandskom narodu", stoji u priopćenju.

Glasnogovornik turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana osudio je napad koji je nazvao "rasističkim i fašističkim" napadom. "Napad pokazuje dokud smo došli zbog mržnje prema islamu i neprijateljstva prema muslimanima", napisao je Ibrahim Kalin na Twitteru.

#BreakingNews: Turkish Presidential Spokesperson İbrahim Kalın strongly condemns attack on 2 mosques in New Zealand's Christchurch, says the world should raise its voice against anti-Muslim rhetoric to stop "Islamophobic fascist terrorism" pic.twitter.com/BjCNclIxHX — Iman Abdi Jama (@aymanjama8) 15. ožujka 2019.

"Vidjeli smo mnogo islamofobičnih napada protiv muslimana i islama koji su se pretvorili u perverziju i smrtonosnu ideologiju. Svijet mora podići svoj glas protiv toga i zaustaviti islamofobični fašistički terorizam", dodao je Kalin.

This is soooooooo far from racism this should be called #radicalism and extravagance ....they are encouraging the terrorism .... what happened in new Zealand is awful ... and because it has been done to muslims they claimed that that terrorist has a mental disorder#Christchurch pic.twitter.com/Z8daT1Juun — Djihed Sadaoui (@DjiHed_SadAoui) 15. ožujka 2019.

Čelnik stranke indijskih muslimana, nevladine organizacije koju vode znanstvenici, Kamal Faruqui, snažno je osudio napad. "Antimuslimanski virus širi se cijelim svijetom", rekao je za Reuters. "Ljudi svih religija trebali bi se zabrinuti", dodao je Faruqui.

us terrorist attacks, absolutely sickening. My heart goes out to those killed and injured, their loved ones, and the whole of #NewZealand , shaken by this evil and senseless act. We stand with you #NewZealand#Christchurch pic.twitter.com/cXLtzawmfX — Akshit Dahiya (@iAkshitDahiya) 15. ožujka 2019.

Afganistanski ambasador na Novom Zelandu i Fidžiju Wahidullah Waissi napisao je Twitteru da su tri Afganistanca ozlijeđena. "Moje su misli s obiteljima Afganistanaca koji su bili ustrijeljeni u ovom gnjusnom činu."

Glasnogovornik pakistanskog ministarstva vanjskih poslova Mohammad Faisal osudio je napade na društvenim mrežama upotrijebivši hashtag #pakistanagainstterror (Pakistan protiv terora).

Mnogi su na društvenim mrežama izrazili svoje zgražanje vidjevši snimku koja kruži internetom, a koja prikazuje navodnog napadača kako ubija ljude u džamiji sa automatskom puškom. "Osjećam se vrlo loše, ta je osoba maloumni divljak", napisao je korisnik Farhan Adhitama na Twitteru. (Hina)