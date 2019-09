Sjedinjene Države negiraju stvarnost optužujući Teheran za napade na saudijska naftna postrojenja za koje su odgovornost preuzeli jemenski pobunjenici, rekao je u utorak iranski ministar vanjskih poslova Mohamad Džavad Zarif i zapitao zašto se SAD ne brinu ratni zločini u Jemenu počinjeni američkim oružjem.

"Sjedinjene Države negiraju stvarnost ako misle da jemenske žrtve najgorih ratnih zločina tijekom četiri i pol godine neće odgovoriti", napisao je Zarif na Twitteru aludirajući na žrtve napada koalicije koju je vodila Saudijska Arabija u Jemenu.

"Možda ih zabrinjava činjenica što stotine milijardi dolara (od američke prodaje oružja službenom Rijadu) nisu presrele jemensku paljbu. Optuživanjem Irana ništa se neće promijeniti", dodao je.

US is in denial if it thinks that Yemeni victims of 4.5 yrs of the worst war crimes wouldn't do all to strike back.



Perhaps it's embarrassed that $100s of blns of its arms didn't intercept Yemeni fire.



But blaming Iran won't change that.



Ending the war=only solution for all. pic.twitter.com/w1qUkdfw6M