Nuklearni sporazum iz 2015. godine na rubu je propasti nakon pooštrenja američkih sankcija na naftu iz Irana prošlog tjedna, rekao je iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Abas Aragči u srijedu.

"Dali smo diplomaciji dovoljno vremena, no što je previše, previše je", izjavio je za list Etemad ministar koji je ujedno bio i jedan od arhitekata nuklearnog sporazuma. Naglasio je da su najnovije američke sankcije i nemoć drugih zemalja potpisnica ostavili Iran u beznađu. "Ovaj nuklearni sporazum brzo se primiče svojem kraju", napisao je Aragči.

Američki predsjednik Donald Trump prošle je godine jednostrano napustio sporazum, koji je Iranu obustavio sankcije u zamjenu za zatvaranje nuklearnih programa. Iran i druge potpisnice, Europska unija, Velika Britanija, Francuska, Njemačka, Kina i Rusija, i dalje se nastavljaju pridržavati sporazuma.

Aragči je naglasio da je Iran opetovano dokazao svoju usklađenost sa sporazumom Međunarodnoj agenciji za nuklearnu energiju (IAEA) u Beču te je kritizirao druge potpisnice jer su obećale da američko povlačenje neće imati posljedice na ekonomiju.

Hasan Rouhani, iranski predsjednik (Foto: AFP)

Najnovije američke sankcije stupaju na snagu u četvrtak. To također znači da će trgovinu s iranskom naftom morati obustaviti i oni kojima je to do sada bilo dopušteno, poput Kine, Indije i Turske. Ukoliko će te zemlje i dalje nastaviti trgovati s Iranom, slijede im sankcije SAD-a.

Pripremaju se za racionalizaciju nafte i benzina

Iran se priprema na racionalizaciju nafte i benzina uslijed američkih sankcija koje su pogodile iransko gospodarstvo. Od četvrtka, cijena goriva za automobile biti će kao i do sada za prvih 60 litara goriva, a nakon toga cijena će biti dvostruko veća, objavili su iz tamošnje agencije Tasnim.

Iran je posljednji put racionalizirao naftu i benzin 2007. godine pod predsjednikom Mahmudom Ahmadinedžadom. Ta je kontroverzna odluka izazvala masovne prosvjede.

Predsjednik Hasan Rouhani te je mjere djelomično obustavio kada je došao na vlast 2013. godine, no sada je u situaciji gdje ih opet mora provesti. Taj bi potez tvrdolinijaši mogli iskoristiti povratkom u parlament iz kojeg izbivaju već šest godina.

Na međunarodnoj sceni strahuje se od jačavnja sankcija koje bi mogle uzrokovati glavobolje diljem svijeta. Iran je prethodno zaprijetio da će blokirati Hormuški tjesnac, jedan od najbitnijih svjetskih morskih putova kojega bi blokada mogla izazvati vojni sukob i biti veliki udarac za svjetsku trgovinu naftom. (Hina)