Infantino odlazi iz FIFA-e, čeka ga novi posao? "Samo bi Trump mogao imati tako genijalnu ideju"

Američki presjednik Donald Trump nezadovoljan je neaktivnošću UN-a u posredovanju u velikim svjetskim sukobima, a prošle je godine osnovao Vijeće za mir pod vodstvom SAD-a, što su mnogi shvatili kao stvaranje suparničke organizacije.

No, sada ima novu ideju - navodno postoji čovjek kojeg želi vidjeti na čelu organizacije kojoj je ranije drastično smanjio američke doprinose.

Trump želi da sljedeći glavni tajnik Ujedinjenih naroda postane predsjednik FIFA-e Gianni Infantino (56), piše The New York Post, pozivajući se na izvor blizak predsjedniku.

Donald Trump i Gianni Infantino Foto: Afp

Infantino se zbližio s Trumpom tijekom organizacije ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva, naime, taj nogometni dužnosnik švicarskog podrijetla uložio je golem trud kako bi pridobio Trumpa i uključio ga u zbivanja, a čak mu je u prosincu dodijelio prvu FIFA-inu nagradu za mir.

Trump smatra da Infantino "uživa poštovanje diljem svijeta i prepoznaje njegovu posebnu sposobnost povezivanja ljudi", rekao je za The Post izvor blizak predsjedniku.

Sljedeći glavni tajnik bit će izabran ove godine kako bi zamijenio Antonija Guterresa iz Portugala, koji odlazi s dužnosti krajem prosinca.

Da bi osigurao tu poziciju, Infantino bi trebao dobiti podršku Vijeća sigurnosti od 15 članova - gdje pet stalnih članica ima pravo veta - nakon čega bi uslijedila potvrda Opće skupštine. No, nije uopće jasno želi li Infantino taj posao i u kojoj je mjeri Trump s njim razgovarao o toj temi.

Gianni Infantino Foto: Afp

"Samo bi predsjednik Trump mogao imati tako genijalnu ideju"

Trump osjeća prazninu među kandidatima koje je izvor opisao kao sedam "slabih" kandidata. Najpoznatiji među njima su bivša čileanska predsjednica Michelle Bachelet i Argentinac Rafael Grossi, aktualni glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Paolo Zampolli, talijansko-američki biznismen i diplomat koji obnaša dužnost Trumpova posebnog izaslanika za globalna partnerstva, izjavio je za The Post da bi "samo predsjednik Trump mogao imati tako genijalnu ideju".

"Odradio bi sjajan posao, njega svi vole, postoje određene sličnosti između uloga predsjednika FIFA-e i glavnog tajnika UN-a", rekao je Zampolli i opisao Infantina kao osobu koja bi mogla unijeti svježu energiju u golemu birokraciju te iskoristiti sport za izgradnju novih mostova i nadahnuće mladih i siromašnih populacija diljem svijeta.

Trumpova zamisao poremetila bi očekivani izbor kandidata iz Latinske Amerike ili s Kariba – regije koju je posljednji put predstavljao glavni tajnik Javier Pérez de Cuéllar iz Perua u razdoblju od 1982. do 1991. godine.

Međutim, više izvora navodi da načelo fleksibilne geografske rotacije ne bi nužno onemogućilo Infantina te da postoji mogućnost da, uz Trumpovu, dobije i druge nominacije.

Gianni Infantino i Donald Trump Foto: AP

Infantino zasad naginje FIFA-i

Ako bi preuzeo dužnost glavnog tajnika UN-a, Infantino bi prihvatio znatno nižu plaću od one koju prima u FIFA-i. Prema dostupnim podacima, FIFA-in predsjednik godišnje zarađuje oko šest milijuna dolara, dok je plaća glavnog tajnika UN-a nešto viša od 400.000 dolara.

Za sada nema službene potvrde da Infantino razmatra kandidaturu. Štoviše, već je najavio kandidaturu za novi mandat u FIFA-i na izborima koji će se održati u ožujku sljedeće godine.