VIDEO Svi su zgroženi zbog onog što je albanski premijer napravio novinarki: "Ne diraj me više!"

Albanski premijer, Edi Rama, sudjelovao je u incidentu koji je podigao mnogo prašine u Albaniji.

Naime, tijekom konferencije za medije koju je on sazvao, kako prenosi "Gazeta 10", nije mu se svidjelo pitanje reporterke televizije SYRI pa je došlo do tjelesnog kontakta koji je zgrozio mnoge.

Premijer je, dok je bio okružen novinarskim ekipama, rukom posegnuo prema spomenutoj novinarki, a ona mu je potom poručila:

"Molim te, ne diraj me više".

A disgusting, yet no surprising gesture of #Albania PM, @ediramaal harassing a female journalist today. pic.twitter.com/0DFuUOzDwX