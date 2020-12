Švedski lanac trgovina namještajem u ponedjeljak je objavio da više neće tiskati svoj katalog.

"Ikein katalog ima fenomenalnu, 70 godina dugu tradiciju. Odlučili smo okrenuti stranicu i reći zbogom katalogu. U budućnost gledamo s uzbuđenjem", objavili su između ostalog na Twitteru.

The IKEA catalogue has a phenomenal 70-year legacy. We have decided to turn the page, to say goodbye to the IKEA catalogue and we look to the future with excitement as the work continues to find new ways to amplify the unique IKEA home furnishing knowledge.https://t.co/8oiXXSZxjt pic.twitter.com/7Wzu3j0VZn