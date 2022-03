Reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić u Bruxellesu prati održavanje samita NATO-a. U međuvremenu pred saborski Odbor za nacionalnu sigurnost stižu izvješća o padu letjelice.

Hrvoje Krešić rekao je da se svim predstavnicima država članica NATO saveza obratio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

"Poručio je da NATO tek treba pokazati kako se brani sigurnost Europe i svijeta te da Ukrajina to očekuje. Kaže da bi se Ukrajina od Rusije mogla obraniti s jednim postotkom snaga kojima raspolaže NATO", rekao je reporter Dnevnik Nove TV.

"Međutim, rekao je da to nije nešto što se može samo tako kupiti i preuzeti. Tome moraju prethoditi i političke odluke i on to očekuje od NATO saveza", dodao je Krešić.

Na samitu NATO-a je i hrvatski predsjednik Zoran Milanović, koji je ondje govorio o vojnoj letjelici koja je prije dva tjedna pala u Zagrebu. Smatra da je potrebna snažnija suradnja među zemljama članicama kako bi se u buduće izbjegli ovakvi sigurnosni rizici.

Izvješća o padu letjelice stižu i na stol predsjedniku saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost, Siniše Hajdaša Dončića. On je istaknuo da smo turistička zemlja, zbog čega nije dobro o ovom slučaju neprovjereno pričati.

"Nadam se da će NATO savez dići svoje standarde i početi se ponašati državnički. Hodati oko nekakve rupe i mahati je smiješno. Alan Ford 2", istaknuo je.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr