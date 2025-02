Nuklearni fizičar o napadu na Černobil: "Od te vojske možete očekivati sve, postoji jedan crni scenarij"

Ruski napad na sarkofag reaktora četiri, mjesto gdje je prije gotovo 40 godina svijet obilježila neviđena katastrofa, prokomentirao je i poznati hrvatski nuklearni fizičar.

"Sama kupola je napravljena od čeličnih ploča, od nehrđajučeg čelika debljine oko jedan centimetar, koje nosi konstrukcija od čeličnih cijevi u obliku luka. Ispod nje je ovaj prvi sarkofag. Vanjski sarkofag štiti taj unutarnji i čini zapravo da atmosfera, kisa, snijeg, led ne uništavaju taj prvi, osnovni sarkofag i štite sve senzore koji su postavljeni uokolo", objasnio je nuklearni fizičar Tonči Tadić i dodao kolika je šteta učinjena.

"Curenja zračenja nema, dakle, možemo biti sretni da je sve dobro prošlo. Do neke velike štete bi došlo samo u uvjetima kada bi netko razorio vanjski sarkofag pa onda, s dobro ciljanom bombom razorio i unutarnji sarkofag. Vjerojatno će se ići na sanaciju ove rupe, potreban je nekakav kran i nekakvo precizno zavarivanje i to je to. Nije riječ o aktivnom reaktoru", pojasnio je Tadić.

Nuklearni fizičar je dodao i da se ovdje vidi tipičan obrazac ponašanja Rusije u ovom ratu.

"Tko bi s Ukrajinske strane bio toliko lud da svojim eksplozivom uništava černobilski sarkofag da našteti vlastitom stanovništvu kad istodobno imamo Ruse koji, ne samo što u nuklearnoj elektrani Zaporižje i dalje skladište svoje topništvu, svoje raketne sustave, svoju municiju nego su se i u samom Černobilu prije tri godine kad je počeo rat ponašali vrlo neodgovorno", rekao je fizičar i nastavio.

"Pazite, najprije su popljačkali sve što se moglo, i laptope i senzore za zračenje, a nakon toga su se ukopavali u rovove u radioaktivnoj crvenoj šumi oko tog četvrtog reaktora. Dakle, od te vojske možete očekivati sve, a pogotovo to da onda na kraju prebacuju odgovornost na Ukrajinu", rekao je.

Objasnio je i kako je ovo svojevrsna ruska poruka Ukrajini netom prije početka pregovora o miru.

"Nekome lumenu s ruske strane je palo na pamet - idemo poslat Ukrajini poruku da smo spremni i na ovo. Dakle, to je poruka koja se šalje Ukrajini u trenutku početka ovih tzv. pregovora", kazao je.

Za kraj je rekao kolike su šanse da Rusi nastave s ovakvim napadima.

"Ne vjerujem da će se ovo ponoviti jer su medijski efekti za rusku stranu toliko negativni da se neće usuditi. Naravno, postoji i drugi, vrlo crni scenarij, da Putin u nekom trenutku zaključi kako mu se iz nekog posve sumanutog razloga isplativo napadati nuklearne instalacije unutar Ukrajine, ali svaka batina ima dva kraja, i Ukrajinski dronovi lete jako daleko", zaključio je Tadić.

