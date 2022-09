Unatoč povremenoj kiši i olujnim vjetrovima, u Hamburgu je održana najveća nautička manifestacija svijeta - rođendan Hamburške luke. I ove je godine posjećenost festivala bila iznimno visoka.

Prema prvim procjenama Hamburškog velesajma, ove bi godine posjećenost mogla nadmašiti one prijašnjih godina. Osim toga, Generalni konzulat Republike u Hamburgu izvijestio je kako je prvi put Hrvatska partner ovoj manifestaciji.

"Hrvatska je po prvi puta zemlja partner ovoj velebnoj manifestaciji, koja je dokaz kako ljudi sa sjevera nisu hladni već uživaju, također, u međuljudskim druženjima i radosnim slavljima isto kao i ljudi s juga

Europe i to unatoč znatno težim meteorološkim uvjetima. Hrvatski festival u protekla dva dana posjetilo je više od 200.000 posjetitelja, koji su imali priliku uživati u hrvatskim sadržajima, što turističkim, što gastronomskim", stoji u priopćenju Konzulata.

Dodaju kako su na pozornici, koju je omogućila Hrvatska turistička zajednica, gosti festivala mogli tijekom cijelog dana uživati u hrvatskim narodnim nošnjama, tradicijskim pjesmama i folklornim plesovima.

"Nekoliko folklornih skupina, različitih uzrasta, koje djeluju

unutar hrvatskih udruga HKU Bremen, HKZ Croatia Hamburg i HKD Napredak, nastupala su u svojim raznovrsnim hrvatskim tradicijskim nošnjama cijeli dan na izmjenice, ali i zajedno kao znak zajedništva

i sloge hrvatskog iseljeništva na sjeveru Njemačke", istaknuli su.

Generalni konzul Kristijan Tušek istaknuo je tom prigodom njihov vrijedan i ustrajan rad kojim doprinosi očuvanju hrvatske tradicijske baštine putem plesa i pjesma daleko od hrvatske domovine. Čestitao je na njihovim uspjesima koje ostvaruju kroz rad s djecom i mladima u sredinama u kojima žive.

Istaknuo je uspješne gospodarstvenike hrvatskih korijena, koji djeluju na sjeveru Njemačke.

"Među njima vrijedi istaknuti gospodina Tomislava Karajicu koji u Hamburgu uživa veliki ugled, jednako kao i gospođa Dijana Rickwardt, koja ostvaruje svoje marketinškom agencijom Feinbrand

zapažene uspjehe te gospodin Mijo Šistov, poznati odvjetnik u Hamburgu hrvatskog porijekla", priopćili su iz Konzulata.

Sretan poradi uspješne prezentacije hrvatskih potencijala tijekom našeg partnerstva na Rođendanu Hamburške luke, generalni konzul Tušek, zahvalio je svim sudionicima na suradnji i potpori.

"Brojni izlagači kao što su bili I.D. Riva iz Münchena, HTZ iz Frankfurta, Kraljevski vinogradi iz Petrčane izuzetno su zadovoljni ostvarenim rezultatima koje su postigli glede promocije svojih sadržaja", istaknuli su.

Vrijedni gastronomi Vito Lovrić te obitelj Tunići s velikim zadovoljstvom su prihvatili izazov vanjske gastronomije. Među zapaženijim izlagačima bili su svakako obitelj Dabro koja svojim trgovinskim poduzećem "Weinimport Dabro" zahtjevnom tržištu Hamburga već desetljećima nudi vina i specijalitete iz cijele Hrvatske.

"Vrhunac večeri bio je hrvatski party na kojem su nastupali DJ-skupina "Geistarbeiteri" iz Oldenburga te hrvatski bend KRO-TIME iz Hamburga. Bila je to slavodobitna kombinacija koja je prije svega

zabavljala mlade i one koji se osjećaju kao takvi, hitovima hrvatske estrade do kasnih sati. Party je doživio svojevrstan vrhunac s vatrometom, koji se tradicionalno održava drugog dana nautičke

manifestacije, a kojeg kruzerska tvrtka AIDA daruje Hamburgu u znak zahvalnosti za dobru suradnju", zaključili su iz Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Hamburgu.