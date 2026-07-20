Horor na seoskoj zabavi: Muškarac nožem izbo više ljudi pa pobjegao

Osam osoba ozlijeđeno je u napadu nožem koji se dogodio tijekom seoske zabave u mjestu Egling u njemačkoj saveznoj pokrajini Bavarskoj. Dvoje ozlijeđenih tijekom noći podvrgnuto je hitnim operacijama, dok policija intenzivno traga za počiniteljem koji je nakon napada pobjegao.

Incident se dogodio u subotu navečer na tradicionalnoj zabavi lokalnog omladinskog kluba Blauliachd, kojoj je prisustvovalo oko 700 ljudi. Prema policijskim informacijama, nepoznati muškarac najprije je nožem napao 24-godišnjeg muškarca, a potom i 16-godišnjeg mladića. Nakon napada uspio je pobjeći prije dolaska policije.

Ukupno je osam osoba zatražilo liječničku pomoć. Dvoje ozlijeđenih zadobilo je ubodne rane, dok je još šest osoba ozlijeđeno u kaotičnim sukobima koji su izbili nakon napada. Nekoliko osoba završilo je u bolnici.

Policija je objavila opis osumnjičenog. Riječ je o muškarcu visokom između 180 i 190 centimetara, vitke građe, kratke tamne kose, koji je u trenutku napada nosio sivu flis jaknu i traperice. Njegova dob zasad nije poznata.

Motiv napada i dalje je nejasan. Istražitelji pokušavaju utvrditi je li napadu prethodila svađa, je li alkohol imao ulogu ili je napadač ciljano napao određene osobe. Također nije poznato zašto je sa sobom imao nož, piše TZ.

Policijska postaja u Wolfratshausenu vodi istragu zbog teškog napada. Istražitelji pregledavaju snimke nadzornih kamera i prikupljaju iskaze brojnih svjedoka kako bi identificirali bjegunca.

Dan nakon napada u Eglingu je i dalje vladao šok. Na prostoru festivala policija je nastavila očevid, dok su organizatori pokušavali doći k sebi nakon događaja koji je prekinuo večer.

"Uvijek je to bio ugodan festival. Atmosfera je bila odlična sve dok se nije dogodio napad", rekao je predsjednik omladinskog kluba i glavni organizator Simon Raß. Dodao je da su organizatori imali zaštitare i poštovali sve sigurnosne protokole, ali da nisu mogli spriječiti da netko unese nož na manifestaciju.

"Organiziramo ovakve festivale kako bi ljudi proveli lijepu večer. Potreban je samo jedan čovjek s nožem da sve uništi", rekao je Raß, dodajući kako strahuje da se tradicionalna zabava pod nazivom Blauliachd više možda neće održavati jer će njezino ime zauvijek biti povezano s ovom tragedijom.