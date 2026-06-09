VIDEO Još jedno poniženje Trumpa pred tisućama ljudi

Američki predsjedsjednik Donald Trump izviždan je na košarkaškoj utakmici u New Yorku.

On je prvi aktualni američki predsjednik koji je prisustvovao finalu NBA lige.

Donald Trump - 7 Foto: AFP

Negodovanje publike uslijedilo je nakon što su frustrirani posjetitelji satima čekali u redovima koji su se protezali više od dva bloka ispred Madison Square Gardena. Razlog su bile stroge sigurnosne mjere uvedene zbog predsjednikova dolaska.

Trump je došao gledati treću utakmicu finalne serije, koja se igra na četiri pobjede, između New York Knicksa i San Antonio Spursa. Knicksi su prethodno dobili prve dvije utakmice.

Na utakmici su bili i gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani te brojne slavne osobe.

Zviždanje predsjedniku je počelo kada se Trump pojavio na velikim ekranima u dvorani.

Kamera ga je prikazala kako salutira dok je pjevač izvodio američku himnu, piše BBC.

🚨HOLY SHIT: The boos just happened AGAIN and Trump stops clapping as they get even LOUDER by the end of the clip.



This is humiliating. https://t.co/PIu9C7jO7X pic.twitter.com/0EHip5gDL0 — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) June 9, 2026

Osim zviždanja, kamere su zabilježile i kako američki predsjednik spava tijekom utakmice.

Donald Trump - 5 Foto: AFP

"USA! USA! USA!"



Chants erupted throughout Madison Square Garden during Game 3 of the NBA Finals with President Trump in attendance. pic.twitter.com/F612ZB3rYK — Fox News (@FoxNews) June 9, 2026

Nakon utakmice, a prije odlaska u Washingtona, Trump je dao izjavu. Osvrnuo se na rat u Iranu.

Američki predsjednik izjavio je da američka blokada iranskih luka stvara sve veći pritisak na Teheran da pristane na sporazum te ocijenio da su dvije strane vrlo blizu dogovora.

Obraćajući se novinarima prije odlaska iz New Yorka, Trump je rekao kako vjeruje da je postizanje sporazuma na dohvat ruke, javlja Sky News.

"Mislim da smo vrlo blizu postizanju vrlo dobrog, snažnog i moćnog sporazuma", rekao je Trump.

Donald Trump - 3 Foto: AFP

Dodao je da Sjedinjene Države imaju mogućnost intenzivirati vojne operacije protiv Irana, ali smatra da bi diplomatsko rješenje bilo učinkovitije.

"Ako krenemo s bombardiranjem, a to možemo učiniti vrlo lako, ako to želimo i provedemo još dva ili tri tjedna bombardirajući, njima neće ostati praktički ništa. No u tom slučaju Hormuški tjesnac mjesecima neće biti otvoren", rekao je američki predsjednik.

Trump je upozorio da bi nastavak vojne kampanje imao visoku ljudsku cijenu.

Donald Trump - 4 Foto: AFP

"Ako krenemo s bombardiranjem, znate da će mnogo ljudi poginuti. Tko to želi? Ja ne želim. Imat ćemo potpisan dokument koji će zapravo biti snažniji od samog bombardiranja", rekao je.

Posebno je istaknuo učinak gospodarskog pritiska na Iran.

Donald Trump - 6 Foto: AFP

"Ono što se pokazalo vrlo moćnim jest blokada. Blokada se pokazala mnogo snažnijom od bombardiranja. To je zapravo bila kombinacija našeg početnog udara i blokade, ali njihovo gospodarstvo doista trpi i oni će postići dogovor", zaključio je Trump.

Nakon 100 dana rata i krhkog primirja koje traje od 8. travnja, eksplozije i sirene za zračnu uzbunu ponovno su se oglasile u Teheranu i Tel Avivu u nedjelju i ponedjeljak. U napadima u Iranu ozlijeđeno je 15 osoba, prema riječima šefa nacionalne organizacije za hitne intervencije.

Donald Trump, koji traži izlaz iz ovog nepopularnog sukoba u Sjedinjenim Državama dok se približavaju međuizbori, pozvao je u ponedjeljak Iran i Izrael da "odmah" prekinu neprijateljstva.

Teheran je prvi najavio prekid vojne operacije protiv Izraela, a izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da su "neprijateljstva na ovom frontu prestala".

U znak smirivanja napetosti, glavna međunarodna zračna luka u Teheranu objavila je rano u utorak "povratak u normalu", nakon što je zračni prostor zemlje bio djelomično zatvoren između nedjelje i ponedjeljka.

Iran je u manje od 24 sata ispalio oko 30 projektila na Izrael, prema izraelskom vojnom dužnosniku, kao odgovor na izraelske napade na južna predgrađa Bejruta, uporišta proiranskog Hezbolaha.

Iranske oružane snage objavile su u ponedjeljak u podne prekid vojne operacije protiv Izraela. "Ako se agresija i neprijateljstva nastave, uključujući u južnom Libanonu, bit će poduzete daleko oštrije i represivnije mjere nego prije", upozorio je istovremeno Iran.

Netanyahu je u istom tonu ustvrdio da će Izrael "snažno" odgovoriti na svaki novi iranski napad.

Njegov ministar obrane Israel Katz ranije je rekao da će Izrael "nastaviti djelovati" protiv Hezbolaha.

Teheran zahtijeva da se odmah riješi i pitanje sukoba između Izraela i Hezbolaha, a ne samo sukoba Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana koji je počeo 28. veljače, dok Washington želi zaključiti libanonsko pitanje tek u kasnijoj fazi.

Izraelski napadi na južni Libanon nastavili su se u ponedjeljak, pri čemu je ubijeno 14, a ranjeno više od 20 osoba, prema navodima vlade i Crvenog križa.

Hezbolah je preuzeo odgovornost za nove napade na izraelske snage u južnom Libanonu, ali ne na izraelskom teritoriju.

Zapovjednik libanonske vojske Rodolphe Haykal sastao se u utorak u Pakistanu sa svojim pakistanskim kolegom Asimom Munirom. Pakistan ima ključnu ulogu posrednika u pregovorima usmjerenima na trajno okončanje rata.

Pakistan je "naglasio predanost svoje vojske jačanju obrambene suradnje s libanonskim oružanim snagama" i uzimanju u obzir "evolucije regionalnog sigurnosnog konteksta", navodi se u priopćenju vojske.

Potičući strahove od daljnje eskalacije sukoba, izraelska vojska je objavila u utorak ujutro da je presrela "sumnjivu zračnu metu iz Jemena", manje od 24 sata nakon što su hutisti preuzeli odgovornost za napad na Izrael i proglasili zabranu izraelske plovidbe u Crvenom moru, još jednom strateškom plovnom putu.