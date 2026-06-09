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VIDEO Još jedno poniženje Trumpa pred tisućama ljudi

Piše M. T., Hina, 09. lipnja 2026. @ 08:43 komentari
Donald Trump - 1
Donald Trump - 1 Foto: AFP
Američki predsjednik Donald Trump doživio je neugodan doček na finalu NBA lige u New Yorku, gdje ga je dio publike izviždao, a društvenim mrežama proširile su se i snimke na kojima navodno drijema tijekom utakmice. Nakon susreta Trump se osvrnuo na rat u Iranu te poručio da vjeruje kako je sporazum s Teheranom vrlo blizu.
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