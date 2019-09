Donald Trump na Twitteru se narugao aktivistkinji Greti Thunberg, a ona mu je odgovorila novim opisom na svom Twitter profilu.

"Čini se kao sretna, mlada djevojka koja se raduje sjajnoj budućnosti. To je tako lijepo vidjeti", napisao je Donald Trump na Twitteru uz snimku govora mlade aktivistkinje Grete Thunberg.

Greti se narugao nakon što je ona u ponedjeljak na summitu UN-a o klimi u emotivnom nastupu optužila svjetske čelnike da su izdali njezin naraštaj time što ne poduzimaju dovoljno u borbi protiv klimatskih promjena. Riječi "kako se usuđujete" ponovila je četiri puta. "Svojim praznim riječima ukrali ste moje snove i moje djetinjstvo", kazala je. "A ja čak pripadam među one sretnije, drugdje ljudi pate i umiru."

U tri sata Trump je na svoj status dobio 16.000 odgovora, većinom negativnih. "Donald Trump podbada nedužnu, mladu djevojku. To je apsolutno odvratno", napisao je jedan korisnik.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO