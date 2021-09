Jutros u 8:17 Grčku je pogodio niz potresa od kojih je najjači bio snage 6 po Richteru. Uslijedilo je još nekoliko slabijih od 4.0, 3.7, 4.6, 3 i 3.2.

Prema prvoj informaciji najsnažniji potres je bio snage 6.5, no kasnije je smanjena na 6 po Richteru. Epicentar je bio kod otoka Krete.

Lokalni mediji javljaju o oštećenim zgradama, a najmanje dvoje ljudi zarobljeno je u ruševinama u selu Arkalohori, kazale su lokalne vlasti, javlja DW. Jedna osoba bila je u svom domu, a druga u crkvi kad su se urušile.

Šteta se još zbraja.

Oštećene su kamene zgrade u selima oko epicentra, a djeca su evakuirana iz škole.

"Bilo je jako. Neke stare kamene su oštećene, svi su izašli van", "Snažan potres! Izgubili smo ravnotežu", "Prvi put da sam se jako uplašio potresa", "Snažan i strašan", neki su od komentara na stranici EMSC.

Earthquake of magnitude 6.5 strikes Crete, Greece#σεισμος #deprem #sismo #sisma #terremoto #temblor #quake #magnitude

An earthquake of magnitude 6.5 struck Crete, Greece on Monday, the European Mediterranean Seismological Centre (EMSC) said.https://t.co/RkHVBw12Z1