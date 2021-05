Draško Stanivuković, gradonačelnik Banje Luke i jedan od lidera opozicije u Republici Srpskoj u utorak je došao na sud uz pratnju trubača. Išao je na saslušanje u postupku koji se vodi protiv njega zbog prekršaja Zakona o javnom okupljanju Republike Srpske.

Stanivuković je na Osnovni sud u Banjoj Luci došao u pratnji trubača koji su svirali "Đurđevdan", a po izlasku se kratko obratio medijima i odbacio navode iz poziva za saslušanje.

"Ove silne prekršajne i kaznene prijave nas ne demotiviraju, nego motiviraju. No, kao što vidite, ministarstvo unutarnjih poslova od toga ne odustaje, i moram reći da je ovo moje treće saslušanje na sudu kao gradonačelnika. Četiri procesne radnje protiv gradonačelnika. To je zaista čin protiv Banje Luke. Ja garantiram da mi nitko ne može naći nijedan fening koji sam uzeo od grada", rekao je i dodao kako planira donirati gradu, a ne uzimati od njega.

Gradonačelnik Banje Luke tvrdi kako je izložen policijskom teroru koji MUP RS provodi po nalogu vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika te podsjeća kako su ga prije tri godine prijavili i zbog pokušaja državnog udara jer je sudjelovao na prosvjednim okupljanjima zbog nerazjašnjene smrti mladića Davida Dragičevića. Nakon te prijave, kao ni nakon niza drugih sličnih, nije uslijedio nikakav sudski epilog, a Stanivuković tvrdi kako je sve to dokaz da je on meta političkih obračuna vlasti s oporbom i da ga to neće zastrašiti.