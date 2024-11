Hrvatske studentice javile su se iz Valencije: "Saniranje šteta dovelo je do novog problema"

Valencija se i dalje bori s posljedicama strašnih poplava. Ponestaje hrane, lijekova, a najviše od svega strahuje se od zaraza iz vode.

Tek četiri dana nakon najveće prirodne katastrofe u zemlji, poplavljena područja posjetio je španjolski kralj Felipe. Njega i suprugu, kraljicu Leticiju, građani su dočekali bacanjem blata i izvikivanjem uvreda.

Bijes i frustracija na ulicama Valencije. Blatom u kojem žive već danima, građani su gađali španjolskog kralja i kraljicu. Cijelu državu krive za prekasnu reakciju u pomoći, ali i slanju upozorenja o katastrofi koja ih je snašla.

Situacija je zaista alarmantna. Tisuće volontera po cijele dane izbacuje mulj i otpad iz domova. Smrad od fekalija i leševa u vodi stvorio je novi problem od širenja zaraza. Upozoreni su i hrvatski studenti.

"Saniranje šteta dovelo je do novog problema, a riječ o blatu nakon poplave koje je izuzetno kontaminirano i veoma opasno za zdravlje. Vlasti savjetuju da se pri volontiranju koriste zaštitna odijela, visoke čizme, rukavice, zaštitne maske, no unatoč svim upozorenjima neki ljudi to ne slušaju i time sebe izlažu iznimno velikom riziku", rekla je Ivona, studentica iz Hrvatske.

Kriza u predgrađu, kažu, utječe i na život u centru. Trgovine su ovog vikenda ostale prazne.

"Danas je nedjelja, ništa ne radi, nikakve trgovine, stoga je jučer bilo jako izazovno pronaći bilo kakve namirnice za ručak. Ljudi masovno doniraju hranu i sve potrepštine", rekla je Katarina, studentica iz Hrvatske.

"Situacija u gradu je i dalje jako napeta, čuju se kola hitne pomoći, helikopteri nadlijeću grad te civilna zaštita šalje alarme", rekla je Ivona.

Na površinu je, uz svu tragediju, isplivala i pohlepa. Dok jedni spašavaju, drugi kopanjem po poplavljenim objektima kradu tuđu imovinu.

"Rekli su nam da je ovaj prozor potpuno razbijen, bio je podignut, u 3 ujutro ljudi su ušli krali, s vodom ovdje do pojasa, ljudi su ulazili i krali sve što su mogli", rekao je trgovac Adrian Ferra.

"Sljedeći dan kad sam došao, kad sam vidio svu katastrofu, sve što je nestalo, sav moj novac, sva moja investicija je nestala. Ništa nije ostalo, nemamo ništa", rekao je frizer Francisco Pedreno.

Prizori ruševina otkrivaju prave razmjere vodenog vala. U jednom od automobila sinoć je nakon tri dana potrage spašena živa žena.

"Teško je gledati situaciju u kojoj se nalaze, a oni i dalje uspijevaju staviti osmijeh na lice", rekao je kroz plač Gabriel Aranda.

"Nisi mrtav, imaš noge, ništa ti ne nedostaje i moraš ići naprijed najbolje što možeš. Unatoč tome, morate nabaciti osmijeh ako je potrebno", rekao je Gustavo Villalba.

Na kraju dana, ne zbrajaju se samo materijalne štete. Više je od 214 mrtvih. Vatrogasci ne odustaju od izvlačenja žrtava.

"Trenutačno se ne može raditi, ne može se vidjeti ima li žrtava ili ne, tako da nam preostaje samo čekati, čekati da i dalje izvlače vodu", rekao je vatrogasac.

Valenciju večeras očekuju nove oborine. U slučaju novih posljedica, sve jedinice su u stanju pripravnosti.

