Štetni utjecaj na zdravlje djece: Velika tvrtka se nagodila - "Ova odluka govori sama za sebe"

YouTube u Googleovu vlasništvu nagodio se u tužbi koju je podnio maloljetnik tvrdeći da je platforma narušila njegovo mentalno zdravlje, priopćili su njegovi odvjetnici u utorak uoči drugog suđenja u Kaliforniji oko uloge društvenih mreža na krizu mentalnog zdravlja kod mladih.



Uvjeti nagodbe u tužbi pred državnim sudom nisu objavljeni, rekli su odvjetnici u utorak. Tužba je obuhvatila četiri tuženika: YouTube, Instagram, Snapchat i TikTok. Preostale tri tvrtke i dalje su suočene sa suđenjem u srpnju.

Googleov glasnogovornik Jose Castaneda rekao je u izjavi da je tužba riješena sporazumno. "Naš fokus ostaje na izgradnji proizvoda prilagođenih dobi korisnika i roditeljskoj kontroli koje ispunjavaju to obećanje", rekao je Castaneda.

Odvjetnici tužitelja poznatog prema inicijalima R.K.C, John Morgan i Emily Jeffcott, u izjavi su rekli kako "odluka YouTubea da riješi ovaj slučaj prije nego se suoči s porotom govori sama za sebe".

"Nastavit ćemo se boriti u ime svih koji su pogođeni ovisnošću o društvenim mrežama kako bismo te tvrtke priveli pravdi i prisilili ih da sigurnost svojih mladih korisnika stave ispred svoje zarade.

R.K.C., šesnaestogodišnji dječak iz Floride rekao je, prema sudskoj dokumentaciji, da je društvene mreže počeo koristiti kada je imao oko osam godina. Prema naovodima iz tužbe, postao je ovisan o njima, gubio san i patio od depresije i anksioznosti.

Tužba šesnaestogodišnjaka trebalo bi biti drugo suđenje pred državnim sudom u Kaliforniji koje ispituje navode osoba koje kažu da su pretrpjele štete zbog društvenih mreža namjerno dizajniranih da stvaraju ovisnost. Suđenje bi trebalo početi 27. srpnja.

Više od 3300 slučajeva, povezanih s navodima o ovisnosti protiv tvrtki društvenih mreža, još je na čekanju pred državnim sudom u Kaliforniji. Tvrtke su odbacile tužbe i tvrde da poduzimaju opsežne mjere kako bi zaštitile tinejdžere i mlađe korisnike na svojim platformama.