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Štetni utjecaj na zdravlje djece: Velika tvrtka se nagodila - "Ova odluka govori sama za sebe"

Piše Hina, 24. lipnja 2026. @ 07:20 komentari
Dijete s mobitelom, ilustracija
Dijete s mobitelom, ilustracija Foto: Getty Images
Tužba šesnaestogodišnjaka trebalo bi biti drugo suđenje pred državnim sudom u Kaliforniji koje ispituje navode osoba koje kažu da su pretrpjele štete zbog društvenih mreža namjerno dizajniranih da stvaraju ovisnost.
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