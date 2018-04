Slavni industrijski dizajner Karim Rashid na konferenciji Branding Conference 08, 01. lipnja u Sarajevu govorit će o preoblikovanju brendova

Da bismo bili u mogućnosti oblikovati budućnost po svojoj mjeri, najprije moramo biti u stanju preoblikovati svoju sadašnjost. Jedan od najvećih svjetskih stručnjaka za “oblikovanje“, tj. dizajn, Karim Rashid posvećen je upravo ovom nastojanju. Preko 4 000 dizajnerskih rješenja, preko 300 nagrada u 40 zemalja u kojima je poslovno aktivan, Karima pozicioniraju u sami svjetski vrh industrijskih dizajnera. Zbog toga se usuđujemo reći da naša država nikad prije nije ugostila većeg stručnjaka za ovo područje i napomenuti da je Dom mladih u Sarajevu jedina lokacija koju trebate posjetiti 1. lipnja ove godine.

Ali, nije samo Karim Rashid razlog zašto ovogodišnja Brending konferencija ima svjetski karakter. Agencija Via Media pobrinula se za to da i ostale predavače 'bije svjetski glas'. Tako ćemo imati priliku slušati čovjeka koji, trenutno, na listi 'Top 100 najuticajnijih ljudi (marketing) industrije' zauzima 17 poziciju. Njegovo ime je David Balfour, on je višestruko nagrađivani vizionar, a dolazi direktno s prve linije fronta iskustvenog marketinga, kako bi nam otkrio tajne trikove koji se mogu naučiti samo ako si radio s brendovima poput Adidas-a ili Playstation-a.

Nije sramota ako ne znate tko je Boris Nemšić, jer je on posvećeniji ostvarivanju suštinskih (i svjetskih) rezultata, negoli pozicioniranju svog imena u medijima. Reći ćemo vam samo da je bio prvi čovjek austrijskog Telekoma, a u struci je poznat kao kralj mobilne telekomunikacije. Ostalo izguglajte kad budete imali slobodan dan.

Prošle godine, u programu Branding Conference 07 (Brand New Jungle), Dalibor Šumiga nam je zagolicao maštu svojim iznimno značajnim predavanjem o neuromarketingu. Ove godine se vraća na 'mjesto zločina' i donosi nam napredne svjetske alate, iste one koje globalni brendovi tek počinju koristiti kako bi povećali efikasnost svojih kampanja, a koji su ujedno i odgovor na pitanje: ”Zašto sve kampanje nisu jednako uspješne?”. Osim što ćemo otkriti male tajne velikih majstora, bit ćemo u prilici osobno doživjeti demonstraciju i reakciju potrošača na različite reklame. Može li bolje?

A uvijek može bolje. Pod sloganom RESHAPE BRANDS, spremni su brojni sadržaji i panel diskusije koji će nas provesti kroz trenutne izazove s kojima se svakodnevno suočava marketing industrija. Konačni cilj je naglasiti potrebu kontinuirane adaptacije i preoblikovanja ustaljenih procesa, na putu razvoja uspješnih brendova.

