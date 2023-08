General sablaznio komentarima o gejevima, ženama, Židovima... Smijenjen je s funkcija, fašisti žele da bude njihov kandidat na izborima

Dva tjedna nakon što je objavljena njegova knjiga pod naslovom ''Svijet naglavačke'' talijanski general Roberto Vannacci smijenjen je s dužnosti i izazvao je veliku raspravu u cijeloj zemlji o granicama slobode govora.

Vannacci je smijenjen s mjesta zapovjednika talijanske padobranske brigade i s Vojnog geografskog instituta u Firenci nakon što je iznio homofobne i rasističke tvrdnje u svojoj knjizi koju je sam izdao.

Knjiga je dosegla prvo mjesto na talijanskoj ljestvici bestselera Amazona, a na meti generala su se našli ekolozi, ljevičari, feministkinje, Židovi, nezaposlene.



No, najšokantnije izjave u njegovoj knjizi, koje su bile glavni razlog za njegovu smjenu, usmjerene su prema LGBTQ+ zajednici i Talijanima afričkog podrijetla.

Šokantne izjave

''Dragi homoseksualci, vi niste normalni, prebolite to! Normalnost je heteroseksualnost. No, ako vam se sve čini normalnim, za to su krive spletke međunarodnog gay lobija koji je zabranio pojmove koji su do prije nekoliko godina bili u našim rječnicima'', napisao je, između ostalog, general u svojoj knjizi u kojoj iznosi i niz kleveta protiv LGBTQ+ zajednice, piše Euronews.

Nakon što je izbila polemika oko knjige, branio je svoje izjave rekavši da su izvučene iz konteksta.

U knjizi navodi i da nismo svi rođeni jednaki i da će imigranti uvijek biti drugačiji te kao primjer navodi talijansku odbojkašku prvakinju Paolu Egonu: ''Po državljanstvu je Talijanka, ali jasno je da njezine crte lica ne predstavljaju talijanske karakteristike.''

Talijanski ministar obrane Guido Crosetto rekao je da je general diskreditirao vojsku, Ministarstvo obrane i Ustav.

Smatra da je pogrešno što je Vannacci sada postao neka vrsta mučenika i heroja, ali opet bi postupio isto: ''General je imao odgovornu ulogu i nije trebao iznositi osobne stavove u službenoj knjizi. Opet bih napravio ono što sam napravio jer ministar obrane morao tako postupiti. Nisam govorio kao političar nego kao predstavnik institucija.''

Ikona desnice

U razgovoru za medije general je branio svoje izjave i rekao da ništa ne povlači te da bi knjigu napisao na isti način ako treba te da ono o čemu govori u svojoj knjizi potpada pod njegovo Ustavom zaštićeno pravo na slobodu govora.



Isto tvrdi i nekoliko talijanskih desničara poput Vittorija Sgarbija, koji je tvrdio da je Vannacci ponižen diktaturom progresivne manjine.

Vannaccijeve izjave privukle su pozornost ne samo talijanske desnice, već i krajnje desničarskih rubnih skupina. Forza Nuova, neofašistička skupina, ponudila je Vannacciju priliku da se kandidira kao njihov kandidat za senatora u gradu Monzi na sjeveru Italije.

Vannacci je odbio ponudu rekavši da će i dalje biti vojnik.

Njegova smjena nije bila očigledan ishod s obzirom na to da Vlada koja trenutno vlada Italijom gura politiku smanjenja LGBTQ+ prava u zemlji, uključujući ograničavanje roditeljskih prava istospolnih roditelja.

No Alessio Avellina, transpolicijski službenik i predsjednik Polis Aperte, prve talijanske udruge LGBTQ+ pripadnika oružanih snaga i policije, Vannaccijevu smjenu vidi kao znak da Italija ipak ide korak naprijed kako bi svoje oružane snage učinila inkluzivnijima, piše Euronews.