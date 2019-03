Najmanje 60 osoba je poginulo u frontalnom sudaru dva autobusa na jugu Gane u petak rano ujutro, rekla je policija.

"Potvrđena je smrt najmanje 60 osoba", rekao je policijski dužnosnik Joseph Antwi Gyawu preciziravši da su se autobusi sudarili oko 2 ujutro u regiji Bono Est, oko 430 km sjeverno od Accre.

Viewer discretion is advised



[Photos] Accident involving two buses at Kintampo South district; Many fear dead. @GhPoliceService on the scene.#3NewsGH #TV3GH pic.twitter.com/OaV8IYafrs