Talijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju izvijestio je o fontani lave i 10 kilometara visokom vulkanskom oblaku na Etni u nedjelju ujutro. Od početka srpnja najviši europski aktivni vulkan pokazuje pojačanu aktivnost.

Zbog Etnine aktivnosti neki su letovi odgođeni i preusmjereni u druge zračne luke na Siciliji, piše Ansa.it. Zračna luka Catania u nedjelju poslijepodne ukinula je ograničenja zbog izbijanja vulkanske lave i dima iz Etne, objavila je tvrtka koja upravlja zračnom lukom SAC. Međutim, SAC je rekao da bi moglo doći do kašnjenja i otkazivanja letova.Uprava zračne luke savjetovala je putnicima da kontaktiraju svoje zrakoplovne tvrtke za informacije o svojim letovima.

