UŽAS NA FILIPINIMA
Troje mrtvih u pucnjavi u školi, više je ozlijeđenih: Jedan od napadača je maloljetnik
Piše Hina,
22. lipnja 2026. @ 08:48
Ozlijeđeni su prevezeni u obližnje bolnice, a vlasti su pozvale javnost da surađuje s istražiteljima.
Tri osobe ubijene su, a pet ih je ozlijeđeno u pucnjavi u školi u središnjim Filipinima, priopćila je u ponedjeljak filipinska policija.
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Policija je rekla da su dva osumnjičena uhićena nakon pucnjave u Nacionalnoj srednjoj školi San Jose u gradu Taclobanu koji se nalazi u provincij Leyte.
Do pucnjave je došlo oko 9 sati ujutro po lokalnom vremenu, priopćio je Ured gradske policije Taclobana, dodavši da je istraga u tijeku kako bi se utvrdile okolnosti incidenta.
Šef policije Noelito Getigan rekao je novinarima da su osumnjičeni koristili vatreno oružje kalibra 38 i 9 mm u pucnjavi.
Jedan osumnjičeni, maloljetni učenik, uhićen je ubrzo nakon incidenta, dok se drugi kasnije predao vlastima, rekao je Getigan.
Policija je rekla da su ozlijeđeni prevezeni u obližnje bolnice, dok je dodatno osoblje raspoređeno u školi kako bi se zajamčila sigurnost učenika, osoblja, roditelja i lokalne zajednice.
Vlasti su pozvale javnost da ne širi neprovjerene informacije i da surađuje s istražiteljima.