Američke savezne vlasti istražuju sumnjive poštanske pošiljke poslane istaknutim demokratima uoči važnih kongresnih izbora, a kritičari američkog predsjednika Donalda Trumpa usredotočili su se na Floridu, vjerujući da su barem neki od 10 dosad otkrivenih paketa bili poslani iz te savezne države.

Policijski pirotehničari i jedinice sa psima tragačima pridružili su se u četvrtak istražiteljima u pretrazi velikog poštanskog distribucijskog centra u Opa-Locki, sjeverozapadno od Miamija, u okrugu Miami-Dade, objavila je policija.

Ministrica domovinske sigurnosti Kirstjen Nielsen potvrdila je da izgleda da je Florida bila polazišna točka barem nekih pošiljki. "Neki od paketa poslani su poštom. Neki od njih poslani su s Floride", kazala je u intervjuu za Fox News. "Vjerujem da će ta osoba ili osobe biti privedeni pravdi."

Mete pošiljki bili su donator Demokratke stranke George Soros, bivši demokratski predsjednik Barack Obama, bivša demokratska državna tajnica i predsjednička kandidatkinja Hillary Clinton, bivši Obamin državni tužitelj Eric Holder, bivši direktor CIA-e John Brennan i kalifornijska demokratska zastupnica Maxine Waters. Njoj su bila poslana dva paketa.

FBI je objavio da je povratna adresa na barem pet pošiljki bila floridski ured zastupnice Debbie Wasserman Schultz, bivše predsjednice Nacionalnog odbora Demokratske stranke. Holderov paket imao je pogrešno navedenu adresu, pa je vraćen na njezinu adresu. Brennanov paket poslan je uredu CNN-a na Manhattanu, za koji je radio kao analitičar.

Istraga je u četvrtak proširena nakon otkrića još triju paketa. Dva su bila namijenjena bivšem američkom potpredsjedniku Joeu Bidenu u Delawareu, a jedan glumcu Robertu De Niru na Manhattanu. Vlasti vjeruju da su pošiljke, koje su otkrivene prije nego što su stigle do mete, u nekom trenutku prošle kroz poštu. Nijedna nije eksplodirala i nitko nije ozlijeđen.

Istražitelji smatraju da su eksplozivne naprave izrađene pomoću uputa koje su lako dostupne na internetu, rekao je izvor iz FBI-ja Reutersu. Vlasti smatraju da je riječ o terorizmu.

Moguće je da se otkrije još sumnjivih pošiljki, rekao je William Sweeney, pomoćnik direktora FBI-ja, novinarima u New Yorku. Istražitelji naprave smatraju pravim eksplozivnim napravama, a ne lažnima, rekao je James O'Neill, načelnik policije New Yorka, gdje su otkrivena dva paketa.

Istražitelji nisu željeli reći jesu li naprave bile funkcionalne. Pirotehničari i sigurnosni analitičari kazali su da se na osnovi njihova jednostavnog dizajna čini vjerojatnijim da im je cilj bio da samo posiju strah, a ne da ubijaju.

Paketi su se sastojali od kuverte s unutrašnjom zaštitnom plastičnom folijom sa zračnim mjehurićima u kojoj su se nalazile "potencijalno destruktivne naprave", objavio je FBI. Na svakoj je bila adresa isprintana s računala i šest poštanskih marki tipa "forever".

Trumpovi kritičari za slučaj su okrivili njegovu zapaljivu retoriku protiv demokrata i medije koji pridonose ozračju koje pogoduje politički motiviranom nasilju. Trump se u četvrtak također obrušio na medije koji, po njegovim tvrdnjama, potiču na mržnju. Njegove pristaše optužuju demokrate da nepravedno sugeriraju da je Trump za sve kriv.

"Smiješno je kako me slabo stojeći CNN i drugi kritiziraju kako im volja, čak me krive za aktualni niz bombi i smiješno to uspoređuju s 11. rujnom i bombaškim napadom u Oklahomi, a kada ih ja kritiziram, polude i vrište. To jednostavno nije Predsjednički!" objavio je Trump u petak na Twitteru. Još nitko nije preuzeo odgovornost za slanje pošiljki. (Hina)