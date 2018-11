Londonsko sjedište kompanije Sony Music po opsadom je policije i hitnih službi nakon dojave o napadu nožem

Kako je u petak popodne objavila britanska policija, ozlijeđeno je dvoje ljudi, a napadač uhićen, prenosi RT.

Policija je objavila i kako na mjestu događaja nisu pronađeni dokazi da je korišteno vatreno oružje te da napad za sada ne tretiraju kao povezan s terorizmom.

UPDATE: Incident on Derry Street, W8- One person arrested. Two people with stab injuries. No evidence of firearms involved. Not being treated as terror related. https://t.co/R9fA2LdAX8 pic.twitter.com/LhD6HJkmXQ