Nakon razornog potresa koji je u petak navečer zatresao BiH, a osjetio se i diljem Hrvatske, Euromediteranski seizmološki centar (EMSC) objavio je kartu svih potresa koji su se dogodili na jugoistoku Europe od 1960. godine.

Na objavljenoj karti žute i narančaste točkice predstavljaju potrese koji su se dogodili u regiji od 1960. godine do danas.

EMSC je istaknuo tri najjača potresa koja su pogodila regiju.

Najrazorniji je bio 15. travnja 1979. godine oko 15 kilometara od crnogorske obale. Poginulo je 129 ljudi, a magnituda je bila 6.9.

🔎 Regional instrumental seismicity in #Metković. The colored dots represent the #earthquakes that have stroke the region from 1960 to present [historical data from @ISCseism]: pic.twitter.com/DVqq2qdBuN