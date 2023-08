Ekstremno opasan uragan ide prema Floridi, naređena evakuacija stanovništva

Ekstremno opasan uragan kreće se prema Floridi zbog čega su vlasti naredile evakuaciju stanovništva. Uragan bi mogao ojačati i postati iznimno opasan prije nego što ondje stigne u srijedu.

"Ako vam se kaže da se evakuirate morate to odmah učiniti", izjavio je guverner ove savezne države Ron DeSantis na konferenciji za novinare. "Bit će to velik uragan", dodao je.

Tropska oluja Idalia preko noći se pretvorila u uragan, objavio je američki Nacionalni centar za uragane (NHC), dodajući kako se očekuje da će oluja brzo ojačati i postati iznimno opasan i velik uragan prije nego što stigne u srijedu.

11 AM EDT 29 Aug #Idalia strengthens, with catastrophic storm surge expected in the Big Bend region. Residents in these areas should follow any advice or evacuation orders given by local officials. Make sure to stay informed with latest updates at https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/MkORCjjpi6