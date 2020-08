U američkom gradu Baltimoreu došlo je do snažne eksplozije plina, u kojoj je poginula jedna osoba, a nekoliko ih je ozlijeđeno. Potpuno su uništene tri kuće.

Velika eksplozija dogodila se u rezidencijalnom dijelu Baltimorea. Ispod ruševina kuća nakon eksplozije ostalo je zarobljeno nekoliko ljudi, uključujući djecu, piše CNN. Po zadnjim informacijama, na licu mjesta poginula je jedna osoba.

Nekoliko je ljudi ozlijeđeno i uništene su tri kuće u nizu, dok je četvrta oštećena, javlja AP.

An adult male was just freed from the rubble by the multi-jurisdictional rescue operation. He is being transported by #BCFDEMS to the hospital in serious condition. Rescuers continue to search the debris for other survivors. pic.twitter.com/nc3Aju9gf9