Na teretnom brodu usidrenom u luci u Dubaiu došlo je do eksplozije koja je zatresla okolne zgrade. Nema poginulih, niti ozlijeđenih. Požar je stavljen pod kontrolu.

Veliki požar izbio je u srijedu u glavnoj luci u Dubaiju, Jebel Ali, nakon što se čula snažna eksplozija. Požar je buknuo na kontejnerskom brodu usidrenom u luci Jebel Ali.

Požar je ubrzo stavljen pod kontrolu. Na brodu su bili kontejneri koji su u sebi zadržavali zapaljivi materijal.

Državni ured za odnose s javnošću na Twitteru je objavio da u eksploziji nitko nije poginuo niti je ozlijeđen. Objavili su i snimku gašenja požara.

A fire caused by an explosion within a container on board a ship at Jebel Ali Port has been brought under control; no casualities have been reported. pic.twitter.com/oMTaJhgEYd