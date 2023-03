Dvije osobe su smrtno stradale, a 16 ih je ozlijeđeno u željezničkoj nesreći sjeverno od Kaira, priopćilo je egipatsko ministarstvo zdravstva.

U priopćenju ministarstva navodi se kako su ozlijeđeni u stabilnom stanju.

Uprava Egipatske nacionalne željeznice rekla je da se nesreća dogodila kada je putnički vlak koji je ulazio u stanicu Qalyub prošao kroz signal za zaustavljanje. Umjesto kočenja nastavio je put i udario u barijeru na kraju kolosijeka.

"To je dovelo do iskakanja lokomotive i prvog vagona", navodi se u priopćenju vlasti.

