Donald Trump je najavio da šalje vojsku na američko-meksičku granicu u vrijeme dok karavana migranata iz Srednje Amerike nastavlja svoj put kroz Meksiko

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je najavio da šalje vojsku na američko-meksičku granicu u vrijeme dok karavana migranata iz Srednje Amerike nastavlja svoj put kroz Meksiko.

"Iskoristit ću vojsku za ovu nacionalnu hitnu situaciju. Bit će zaustavljeni", napisao je američki predsjednik na svom Twitter profilu, referirajući se na migrante.

Brandon Judd of the National Border Patrol Council is right when he says on @foxandfriends that the Democrat inspired laws make it tough for us to stop people at the Border. MUST BE CHANDED, but I am bringing out the military for this National Emergency. They will be stopped!