Američki predsjednik Donald Trump bio je jako dobro raspoložen na večeri s novinarima u Washingotnu, a zbijao je šale i na vlastiti račun zbog brojnih suradnika koji su ga napustili. No, na piku mu je bila i supruga Melanija.

"Bio je ovo stvarno miran tjedan u Bijeloj kući. Bio sam jako uzbuđen kad sam primio ovu pozivnicu pa sam odlučio uništiti vam ovu večer osobno. I zato sam je prihvatio", rekao je

Donald Trump na godišnoj večeri u Gridiron klubu na kojoj je bilo 660 novinara, medijskih izdavača, vojnih dužnosnika, članova administracije... Prošle godine Trump se nije odazvao pozivu na večeru, a i poznato je da nije baš u najboljim odnosima s predstavnicima sedme sile.



No, sada je bio jako dobro raspoložen. Pa je tako zbijao šale na račun najbližih članova obitelji i suradnika - bivših i sadašnjih.



O zetu Jaredu Kushneru: "Kasnili smo večeras jer je Jared imao problema s osiguranjem."



Bivšem savjetniku Stevenu Bannonu: "Curio je više nego Titanic."



O novinama New York Times: "Ja sam simbol New Yorka. Vi ste simbol New Yorka. Jedina je razlika što ja još uvijek posjedujem svoju zgradu."



O prvoj dami: "Ne znam zašto svi govore: oslobodite Melaniju. Ona se zapravo jako dobro zabavlja."



Mediji su nagađali hoće li Melanija napustiti supruga zbog posljednje afere i tvrdnji porno zvijezde Stormy Daniels da je bila u vezi s Trumpom te da joj je platio da šuti.



"Toliko ljudi napušta Bijelu kuću. No, to donosi osvježenja. Ja volim kaos. Kaos je dobar. Tko odlazi idući? Steve Miller? Ili Melanija?", šalio se Trump na večeri, piše Telegraph.

Čeka se Melanijin odgovor.