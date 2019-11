Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će smanjiti financijsku pomoć opožarenoj Kaliforniji posvadivši se oko toga na Twitteru s guvernerom ove američke savezne države.

Blizu 40 hektara zemlje uništeno je razornim požarima koji bjesne posljednjih tjedana u Kaliforniji, a tisuće ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove. Kako prenosi BBC, Trump je optužio demokratskog guvernera Kalifornije Gavina Newsoma, navodeći da je on "obavio užasan posao vezano uz upravljanje požarima".

Američki predsjednik istu je prijetnju uputio i prošle godine, kada je u požarima poginulo 86 ljudi. "Svake godine, kako požar (sic) izbije i Kalifornija počne plamtiti, ista stvar - on se obraća saveznoj vladi za novčanu pomoć. Više ne. Saberite se, guverneru", napisao je Trump na Twitteru.

..Every year, as the fire’s rage & California burns, it is the same thing-and then he comes to the Federal Government for $$$ help. No more. Get your act together Governor. You don’t see close to the level of burn in other states...But our teams are working well together in.....