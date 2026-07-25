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Između šala i uvreda

Trump se blamirao na svečanoj večeri: "Razumije li ovo itko?"

PišeHina, 25. srpnja 2026. @ 12:00 komentari
Donald Trump
Donald Trump Foto: Afp
Kako mnoge njegove pošalice koje je čitao s 'blesimetra' nisu dobile željenu reakciju
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