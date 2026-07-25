Trump se blamirao na svečanoj večeri: "Razumije li ovo itko?"

Američki predsjednik Donald Trump uputio je šale i podbadanja novinarima na večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće (WHCA) koja slavi slobodu tiska te ubacio motive karakteristične za svoje političke skupove, nakon što je godišnji događaj prekinut zbog pucnjave u travnju.

Trump, čija se administracija često sukobljava s medijima, započeo je svoj govor uglavnom toplo i opušteno.

No, tijekom većeg dijela govora koji je trajao preko sat vremena skretao je u kritike svojih političkih protivnika te se vraćao temama i napadima koje često ponavlja.

Svečano okupljanje novinara, političara i dužnosnika administracije, prvotno zakazano 25. travnja u vošingtonskom hotelu Hilton, otkazano je te noći nakon što je muškarac na silu pokušao proći pored osiguranja te pucao sačmaricom pred dvoranom u kojoj su svoja mjesta zauzimali Trump i članovi njegove administracije.

Osumnjičeni Cole Allen se u svibnju izjasnio kao nevin za optužbe koje uključuju pokušaj atentata na predsjednika.

Godišnja gala večer, svečanost s tradicijom starijom od stoljeća, prikuplja sredstva za novinarske školarine i slavi Prvi amandman američkog ustava, koji jamči slobodu govora i slobodan tisak.

Nekoliko stotina iskusnih novinara, zajedno s osam profesionalnih medijskih organizacija, potpisalo je pismo u kojem traže da WHCA iskoristi događaj kako bi osudio, kako su rekli, Trumpove napade na Prvi amandman.

Ipak, predsjedniku je odana tipična počast te je bilo tek nekoliko neugodnih trenutaka kada se rukovao s novinarima koji su osvojili nagrade za izvještavanje o Trumpovoj administraciji.

"Nadam se da svi vi znate da ja vjerujem u slobodu tiska više nego itko u ovoj prostoriji, možda ne toliko. Stoga sam ponosan što sam najotvoreniji i najtransparentniji predsjednik u povijesti", rekao je Trump. "Tako me zovu", dodao je.

Trump je također naglasio da je pružio neviđen pristupu novinarima, dajući im česte prilike da mu postave pitanja te odgovaranjem na telefonske pozive mnogih novinara.

"Oduvijek smatram da ako ne razgovaraš s medijima, uvijek ćeš dobiti lošu priču", rekao je Trump, čiji odnos s tiskom seže do njegovog uspona kao poznatog graditelja i trgovca nekretnina u New Yorku 1980-ih. "Kada razgovaraš s medijima, imaš mogućnost da dobiješ dobru priču".

Kako mnoge njegove pošalice koje je čitao s 'blesimetra' nisu dobile željenu reakciju, doveo je u pitanje vještine osoba koje mu pišu govore te u nekom trenutku rekao: "Razumije li ovo itko?".

Nakon što mu jedna šala nije dobro primljena, Trump je komentirao: "To je zapravo bila jedina stvar za koju sam mislio da je dobra u cijelom ovom glupom govoru".

Između šala i uvreda, Trump se vraćao temama kojih se često dotiče na svojim političkim skupovima, govoreći o stvarima koje smatra postignućima svoje administracije poput Irana ili kriminala u Washingtonu, prenosi Reuters.

Povremeno se bavio samim sobom te je primjerice priznao da i sam ima problem s prekomjernom težinom nakon što se rugao drugima zbog njihova izgleda.

Ovogodišnji događaj je također obilježen činjenicom da se Trump prvi put pojavio na njemu kao predsjednik, nakon onoga u travnju. Bojkotirao ga je u ranijim godinama svog mandata, no obećao je da će se vratiti dogodine.

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Zagovornici slobode govora kritiziraju Trumpovu administraciju zbog tužbi koje je podnio protiv medijskih organizacija, ograničenja pristupa za neke novinare te prijetnji upućenih nekim televizijama.

On odbacuje kritike tvrdeći da njegova administracija promiče odgovornost i nepristranost. Na događaju u petak je odana počast i agentu Tajne službe Victoru Gonzalesu koji je ranjen ispred događaja u travnju te mu se pripisuju zasluge za zaustavljanje napada, ali i djelatnicima hotela Hilton koji su pomagali gostima. Gonzales, koji je nosio zaštitni prsluk, preživio je ranjavanje.

Događaj je premješten u manji prostor u hotelu Waldorf Astoria s povećanim osiguranjem, a jedna od prvih poruka večeri je bila prkos prema napadu.

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"Ne popuštamo političkom nasilju ... Nikakav poremećeni gubitnik s oružjem to neće nikada promijeniti", poručio je Trump.

Ipak, nije mogao odoljeti tome da se obračuna s nekim svojim kritičarima u medijima i šoubiznisu, te se posebno osvrnuo na na novinare poput Dona Lemona i Lawrencea O'Donnella, političare kao što su Chris Christie i Adam Schiff te neke zvijezde, uključujući Brucea Springesteena i Jane Fondu.