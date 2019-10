Donald Trump na Twitteru je napisao da je razgovarao s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom nakon što je Turska u petak nastavila granatirati Kurde u četvrtak s SAD-om dogovorila pauziranje ofenzive na pet dana.

Iako je u četvrtak Turska s SAD-om dogovorila pauziranje ofenzive na pet dana na sjeveru Sirije, u petak je nastavila s granatiranjem tog područja.

Američki predsjednik Donald Trump kasnije je na Twitteru objavio da je razgovarao s predsjednikom turske Recepom Erdoganom. ''Rekao mi je da do došlo do snajperske vatre i minobacačke paljbe koja je brzo prekinuta. Jako želi da primirje ili pauza djeluju. Isto tako, Kurdi žele da se to i konačno rješenje dogodi'', napisao je Trump.

Dodao je da je ''šteta što se ovako nije razmišljalo prije nekoliko godina''. ''Dobra volja postoji s obje strane i postoji zaista dobra šansa za uspjeh. SAD je osigurao naftu, a borci ISIS-a dvostruko su osigurani od Kurda i Turske'', piše Trump na društvenoj mreži.

''Upravo sam obaviješten da su neke Europske nacije sada spremne prvi put prihvatiti borce ISIS-a koji su stigli iz njihovih država. To je dobra vijest, ali to je trebalo biti učinjeno nakon što smo ih MI uhvatili. U svakom slučaju, postignut je veliki napredak'', zaključio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.

Just spoke to President @RTErdogan of Turkey. He told me there was minor sniper and mortar fire that was quickly eliminated. He very much wants the ceasefire, or pause, to work. Likewise, the Kurds want it, and the ultimate solution, to happen. Too bad there wasn’t.....