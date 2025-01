Donald Trump prvog dana u Ovalnom uredu odlučio je ispuniti svoje predizborno obećanje i započeti istragu misterioznih dronova koji su izazivali masovnu paniku krajem prošle godine.

"Želio bih saznati što je to i reći ljudima. Zapravo, volio bih to učiniti. Možemo li saznati što je to bilo, Susie? Zašto ne saznamo odmah", upitao je Trump svoju šeficu osoblja Susie Wiles.

Na svojoj prvoj press konferenciji, nova glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt objavila je saznanja predsjednika Trumpa.

"Nakon istraživanja i proučavanja, dronovi koji su u velikom broju letjeli iznad New Jerseya dobili su odobrenje Savezne uprave za civilno zrakoplovstvo (FAA) za letenje zbog istraživanja i raznih drugih razloga", rekla je Leavitt, rekavši da je citirala izjavu predsjednika Trumpa.

FAA je nakon početne panike u javnosti izdala nekoliko zabrana letova dronovima iznad kritične infrastrukture. Ovo novo objašnjenje nove administracije u skladu je i s objašnjenjem Bidenove koja je rekla da dronovi nisu opasnost, piše CNN.

"Mnogi od ovih dronova također su bili od hobista, rekreativaca i privatnih pojedinca koji uživaju u letenju dronovima. S vremenom se sve pogoršalo zbog znatiželje. Ovo nije bio neprijatelj", rekla je Leavitt.

