Američki predsjednik Donald Trump kazao je kako bi razmotrio može li pomilovati bivšeg voditelja svoje predizborne kampanje Paula Manaforta osuđenog u utorak za porezne i bankarske prijevare, prema novinarki Fox Newsa koja je intervjuirala predsjednika.

Novinarka Fox Newsa Ainsley Earhardt kazala je kako joj je Trump u srijedu kazao kako bi "razmotrio" pomilovanje Manaforta.

"Mislim da se loše osjeća zbog Manaforta. Bili su prijatelji", kazala je Earhardt u emisiji "Hannity na Fox Newsu u srijedu navečer najavljujući intervju koji će biti emitiran u četvrtak.

Manafort je u utorak osuđen po osam točaka optužnice za porezne utaje i bankarske prijevare. Trump je u tvitu u srijedu napisao kako je Manafort "hrabar čovjek" te da se "loše osjeća zbog Paula Manaforta i njegove divne obitelji".

I feel very badly for Paul Manafort and his wonderful family. “Justice” took a 12 year old tax case, among other things, applied tremendous pressure on him and, unlike Michael Cohen, he refused to “break” - make up stories in order to get a “deal.” Such respect for a brave man!