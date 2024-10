Rusija stavila u pripravnost lansirne sustave koji mogu nositi nuklearno oružje

U stanje pripravnosti stavljeni su sustavi za lansiranje projektila sposobnih nositi nuklearno oružje, objavili su ruski državni mediji, prenosi Newsweek.

Novinska agencija TASS objavila je video za koji je rekla da prikazuje lansirne sustave za interkontinentalne balističke rakete (ICBM) Yars koji se nalaze u Novosibirsku, u Sibiru. Na videu snimljenom tijekom dana vidi se iznošenje oružja iz skladišta i uz cestu.

Agencija je objavila da se provjerava "spremnost ljudstva i opreme za situaciju na terenu".

Yars RS-24 (NATO oznaka SS-29) strateški je nuklearni projektil s dometom do 12.000 kilometara i rasponom točnosti od 250 metara. Može se postaviti na nosače kamiona ili rasporediti u silose.

TASS navodi da osoblje provodi zadaće koje uključuju "testiranje manevarskih radnji na smjerovima borbenog djelovanja u sklopu borbenog dežurstva", kao i organiziranje kamuflaže i borbene zaštite. "Također, vojnici će uvježbavati situacije suprotstavljanja diverzantskim i izviđačkim skupinama", dodala je agencija.

Putin je prošlog mjeseca najavio promjene moskovske nuklearne doktrine izlažući okolnosti u kojima bi Rusija mogla upotrijebiti nuklearno oružje. Promjene uključuju mogućnost njegove upotrebe protiv država koje imaju potporu nuklearnih sila, što bi se moglo odnositi na Ukrajinu ako joj Zapad odobri korištenje dalekometnog oružja na ruskom teritoriju.

