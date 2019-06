Do američkih predsjedničkih izbora još je godinu i pol, ali kampanja je u punom jeku. Velika je gužva među demokratima koji se međusobno bore za okršaj s Donaldom Trumpom.

U lipnju 2015. godine Donald Trump, koji je do tada bio samo poduzetnik i reality zvijezda, spustio se pokretnim stepenicama u svojem neboderu u New Yorku i objavio da želi postati predsjednik. Iako su mu u početku davali male izglede, on je na kraju ostvario svoj plan.

Sada je vrijeme za drugi dio. Očekuje se da će Trump u utorak na Floridi službeno objaviti da kreće po novi mandat.

No, na putu mu stoje čak 23 potencijalna protivnika. Toliko je članova demokratske stranke koji žele postati predsjednički kandidati.

Joe Biden je, prema istraživanjima, apsolutni favorit. Iskusni političar bio je potpredsjednik u vrijeme Baracka Obame. Pamtimo i njegov posjet Zagrebu u studenome 2015. godine. Popularan je u stranci, ali i javnosti koju su često zabavljali njegovi gafovi. I spreman je za obračun s Trumpom. ''Moramo mu dati do znanja da biramo nadu umjesto straha, jedinstvo umjesto podjela, istinu umjesto laži'', poručio je Biden.

Tu je i još jedan političar s iskustvom od više desetljeća – Bernie Sanders. Hillary Clinton otela mu je predsjedničku kandidaturu 2016. godine. Njegove ideje tada su za dobar dio stranke bile previše lijevo, a danas su postale dio demokratskog mainstreama.

Senatorica Elizabeth Warren također želi napasti Trumpa. Poznata je po oštrom pristupu prema bankarima s Wall Streeta i smatraju je progresivnom.

Pete Buttigieg smatra se favoritom iz sjene. Nije imao ni 30 godina kada je postao gradonačelnik South Benda u Indiani. Prvi je predsjednički kandidat koji je deklarirani homoseksualac, a također je veteran rata u Afganistanu.

Biden uvjerljivo vodi

Ako će Amerikanci na kraju ipak birati između Donalda Trumpa i Joea Bidena, prema anketama uvjerljivo pobjeđuje Biden. No, sjetimo se da su i 2016. svi predviđali pobjedu Hillary Clinton, pa se dogodilo iznenađenje. A Trump je već usmjerio svoju pozornost na Bidena. ''Joe nikada nije dobio više od 1 posto osim kada ga je Obama uzeo s hrpe smeća i sada se čini da mu ne ide. Joe Biden je blesan'', rekao je Trump.

Predsjednički izbori u SAD-u na rasporedu su 3. studenog 2020., a stranke će svoje kandidate objaviti na konvencijama tri do četiri mjeseca prije. Utrka već odavno traje jer nagrada je najmoćniji politički položaj na svijetu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr