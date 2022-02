Kriza u Ukrajini bit će među glavnim temama i sigurnosne konferencije koja počinje sutra u Muncnhenu. Dnevnik Nove TV prati sastanak na koji dolaze američki državni tajnik Antony Blinken te američka potpredsjednica Kamala Harris koja će se sastati s ukrajinskim predsjednikom, njemačkim kancelarom Scholzoom te glavnim tajnikom NATO-a.

U četvrtak se razgovaralo o Zapadnom Balkanu. U Dnevnik Nove TV uživo se iz Munchena javila reporterka Ivana Petrović.

Reporterka javlja kako se radilo o respektabilnom panelu uoči sutrašnje konferencije na kojem su bili prisutni visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt, posebni američki izaslanik za zapadni Balkan Gabriel Escobar i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. "U njegovom fokusu je BiH i izmjena izbornog zakona. Tražila sam Schmidta izjavu, ali je poruičio da zbog delikatnosti teme i trenutka nije spreman davati izjave. Escobarov stav je poznat - zagovarao je i belgijski model za BiH i protivi se restrukturiranju Daytonskog sporazuma", javila je Petrović te dodala kako je stav je da treba mijenjati zakon, ali se izbori u BiH ipak mogu održati.

"Jasno smo kazali kako je nama neprihvatljiva ideja da se izbori održe pod svaku cijenu jer upravo će to pridonijeti još većoj destabilizaciji pa i radikalizaciji Bosne i Hercegovine. Promjena izbornog zakona je nužna kako bi se očuvala upravo njezina stabilnost i sigurnost", rekao je Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih poslova.

Biden vjeruje da će Putin napasti za koji dan, Moskva traži ispunjenje zahtjeva: "Rusija će biti prisiljena reagirati"

U Munchen dolazi i ukrajinski predsjednik Zelenskij. "Ukrajina je u delikatnoj poziciji, ne bi trebala odgovarati na provokacije, niti ih izazivati", izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV te dodala kakoje priopćenje Ruske federacije kojim traže da se povuku snage s Baltika, izazvalo zbunjenost.

"Očito je Moskva odlučila zatezati konop do kraja", kaže Petrović.

Estonski protuobavještajci tvrde: "Moguća je eskalacija sukoba. Rusija će vjerojatno izvesti ograničen vojni napad na Ukrajinu"

"To dodatno dolijeva ulje na vatru na području pobunjenih pokrajina, okupiranih pokrajina Ukrajine jer se vrlo lako može dogoditi da se nastave incidenti kao što je to bilo danas i proteklih par dana kad je došlo do intenzivne iako ograničene razmjene vatre između pobunjenih okupiranih postrojbi na okupiranim područjima Ukrajine i oružanih snaga Ukrajine i njihovih dragovoljaških postrojbi", komentirao je stručnjak za sigurnost Gordan Akrap.

U Bruxellesu se sastali ministri obrane članica NATO-a: "Činjenica da Rusija nešto miče ne znači da se povlači s granice"

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr