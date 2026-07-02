Vikend s obitelji pretvorio se u užas: Dječak dobio fatalnu infekciju nakon što se u njega zaletjela životinja

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Piše V. S., 02. srpnja 2026. @ 07:17 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images/iStockphoto
Časopis Kanadskog liječničkog udruženja objavio je priču o 11-godišnjem dječaku koji je preminuo od teške bolesti koju prenose životinje.
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