Nakon što je nestao petogodišnji dječak na Floridi, njegova obitelj je obavijestila policiju.

Prema šerifovu uredu, dječakov otac je kontaktirao policiju oko 19:30 i rekao da je njegov petogodišnji sin pobjegao iz kuće kroz vrata na drugom katu i aktivirao alarm.

Obitelj i zamjenici šerifa obavili su pretragu okolnog područja, ali dječak nije pronađen. Vlasti su zatim usmjerile svoje napore u blizini vode nakon što su saznale da je dijete, koje je autistično, fascinirano vodom.

Dječak je lociran otprilike 20 minuta nakon što je nestao i vraćen je obitelji. "Potvrđeno je da je obitelj poduzela nekoliko mjera kako bi osigurala kuću, uključujući alarm na vratima koji ih je odmah upozorio da je dječak nestao", objasnio je šerifov ured u priopćenju za javnost.

Dječaka je spasio zamjenik šerifa Wes Brough, koji je istaknuo i obuku koju su prošli, posebno obuku o svjesnosti o autizmu i za osposobljavanje za učinkovito rješavanje svake situacije. Kad je vidio, strgnuo je panicrni prsluk i požurio u jezero, a dječak ga je čvrsto zagrlio oko vrata.

"Imam troje vlastite djece, jedno je petogodišnjak. Kada me je čvrsto držao, činilo mi se kao da me moje vlastito dijete drži", kazao je Brough za Associated Press.